Когда ни один крем не поможет: красота и молодость кожи и волос сильно зависит от целостной деты и состояния души

Можно использовать качественные крема и покупать много ухаживающей косметики. Но результат будет минимальным. Почему даже элитные косметические средства не дают эффекта? Дело в том, что общее состояние человека отражается на его внешнем виде. Хорошее физическое и психическое здоровье во многом зависит от рациона и образа жизни. Какие правила надо соблюдать, чтобы сохранять красоту волос и кожи?

Влияние негативных эмоций на состояние кожи

Ученые установили тесную связь между здоровьем эпидермиса и душевным состоянием.

В частности, исследования показали, что депрессия и тревожность провоцируют образование угревой сыпи. В стрессовых ситуациях кожные патологии обостряются. Многие замечают, что в период эмоциональных перегрузок лицо приобретает нездоровый оттенок.

Достижение душевного равновесия требует работы надо собой.

Есть и другие аспекты, которые надо учесть, чтобы сохранить здоровье кожи.

Сбалансированная диета

Правильное питание помогает сохранить здоровье и предотвратить множество проблем. Хорошая еда должна быть не только вкусной, но и полезной.

Исследования показали, что продукты с высоким гликемическим индексом, например, сладости, увеличивают риск образования угрей. Искусственные подсластители провоцируют появление морщин, вызывают преждевременное старение кожи.

В рационе должно быть достаточно растительных продуктов: зелени, овощей, ягод и фруктов, а также цельных злаков. Такая пища обогащает организм клетчаткой и витаминами, хорошо действует на кожу.

Добавки

Известно, что коллаген влияет на здоровье эпидермиса. С возрастом естественная выработка вещества организмом снижается. Это приводит к появлению морщин. Употребление коллагена в форме добавки помогает восполнить дефицит. Добавки на растительной основе, например, средства, содержащие антиоксиданты, витамин Е и другие витамины, позволяют повысить тонус кожи, избавиться от пигментных пятен, сухости, уменьшить повреждение клеток.

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Порядок имеет значение

Четкий режим дня нужен не только для того, чтобы успевать все необходимое и не страдать от нехватки времени. Полноценный сон (по 7-8 часов в сутки) позволяет поддерживать хорошее состояние кожи.

Регулярное, правильное питание, физические упражнения, ухаживающие процедуры — все это также помогает сохранять привлекательность.

Безусловно, в современном мире существует огромный выбор хорошей косметики, которая позволяет поддерживать красоту и молодость даже в зрелом возрасте.

Однако не стоит забывать о простых принципах правильного рациона и здорового образа жизни. И тогда не нужно будет тратить много денег на очередной товар в косметическом магазине или дорогостоящую процедуру в салоне красоты.