Тренды 2023 с эффектом лифтинга: самые модные стрижки на волосы средней длины, которые омолодят любую женщину за 50

Чтобы прическа обрела свойства лифтинга необходимо правильно подобрать ее по форме лица, чтобы максимально приблизить к идеальной. Надо также закрыть проблемные зоны и акцентировать внимание на подчеркивании красоты черт лица. Стрижка должна быстро стилизоваться, быть практичной и визуально увеличивать объем. Именно такие прически предлагаются для вашего рассмотрения.

Французская стрижка

Очень стильная омолаживающая стрижка, которая легка в стилизации и практичная. Челка позволяет закрыть морщинки на лбу, благодаря многослойности можно прикрыть пухлые щечки, а также визуально добавить объема.

Прическа не нуждается в идеальной укладке, поскольку ее концепция допускает некую небрежность. Кроме того, такая прическа является оптимальной для седых волос. Взъерошенность и небрежность укладки прядей помогает выигрышно скрыть переход цвета.

С боковой челкой-шторкой

Очень стильная прическа на средние волосы, которая помогает визуально добавить объема и моделирует форму лица. Кончики волос можно завить наружу, от чего локоны будут смотреться более привлекательно, стильно и женственно. Однозначно такая форма омолаживает, плюс она является трендовой, поэтому вы сможете подчеркнуть свою осведомленность в вопросах модных тенденций.

С прямым срезом и челкой

Отличный вариант для тонких волос, поскольку в данном случае объем не нужен. Челка поможет прикрыть морщинки на лбу, пряди спереди закроют часть пухлых щек. Прямой срез челки и основных волос смотрится креативно, он идеально подходит обладательницам прямых волос. Благодаря такой прическе, можно создать очень стильный экстравагантный образ. в сочетании с удачно подобранной одеждой такой лук будет смотреться очень привлекательно.

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Боб с голливудскими волнами

Очень стильная и гламурная прическа, которая не просто вас омолодит, но и создаст нарядный и эффектный образ. Достаточно слегка завить волосы, превратив их в мягкие плавные волны. Кончики можете оставить ровными или также немного завить под низ, это зависит от вашего вкуса (в любом случае форма останется великолепной). Укладывать такую прическу несложно, потраченное время легко компенсируется красотой и элегантностью созданного образа. Достаточно использовать плойку или утюжок, чтобы оформить так называемые полулоконы, которые превратятся в эффектные волны.

Каре с челкой-шторкой

Волосы средней длины в такой прическе смотрятся просто восхитительно. Они шелковистые и блестящие, обладающие достаточным объемом. Отличный вариант для прямых и послушных волос, кончики которых можно легко уложить в нужном направлении.

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Волчья стрижка

Если вы хотите выглядеть моложе, не бойтесь использовать молодежные модели стрижек. А именно такие сегодня являются трендовыми. Эта концепция будет оптимальной для тех дам, которые не готовы носить короткие стрижки, но в то же время не могут лишиться большой длины. Прическа удовлетворяет все эти требования и выглядит просто потрясающе.

Боб до плеч на седые волосы

Очень стильно и привлекательно смотрится такая прическа на седых волосах. Вы можете выбрать модель с челкой, с прямым или боковым пробором, длина также может варьироваться от длины до шеи или до плеч. Цвет волос можно оставить естественным или слегка тонировать с целью придания оригинального оттенка.

Ступенчатые стрижки

Многослойные стрижки однозначно являются омолаживающими, поскольку выглядят несколько кокетливо. Благодаря им, можно продемонстрировать красоту и здоровье волос, поскольку срезаются все расслоенные кончики, а также визуально добавляется объем. Наличие челки поможет спрятать морщинки на лбу, а пряди у лица прикрыть пухлые щечки и отвлечь внимание от второго подбородка.