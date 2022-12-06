 

Мнение: Где купить экзоскелет, отказ Эйрбаса от русского титана и неуловимые активы России

06.12.2022, 17:15, Разное
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1. Коллеги! Посоветуйте, пожалуйста, хороший российский экзоскелет для поднимания тяжестей. Задача — грузить оборудование с пола в автомобили, то есть поднимать поднимать оборудование на высоту в метр от земли, переносить на небольшое расстояние, потом аккуратно опускать. Вес оборудования — до 100 килограмм.
 
Пока что мне нужен один комплект. Цена имеет значение, но я понимаю, что качественные вещи стоят денег, и не пытаюсь купить рубль за три копейки.

2. США пытаются заставить европейцев отказаться не только от российского газа и нефти, но и от авиационного титана (ссылка):
 
Авиастроительный гигант Airbus решил отказаться от использования российского титана и планирует сделать это в течение нескольких месяцев, сообщает агентство Reuters.

«В настоящее время Airbus по-прежнему закупает определенный процент российского титана, но мы явно находимся на пути к независимости от него», — указал генеральный директор Airbus Defence and Space Михаэль Шолльхорн, добавив, что процесс займет месяцы, а не годы.

По его словам, компания уже отказалась от использования российского титана при производстве военных самолетов, однако для перевода гражданского самолетостроения на сырье из других стран потребуется некоторое время.

Airbus нарастил закупки металла в США и Японии, однако сертификация может затянуться из-за строгих стандартов в аэрокосмической отрасли.

Тем хуже для Эйрбаса, если он пойдёт на такой шаг. Российский титан известен своим качеством, а возить титан из США и Японии будет значительно дороже, если там вообще найдутся нужные объёмы. Скорее всего, воспоследуют дефицит и рост цен, рост технологической зависимости от США, снижение конкурентоспособности Эйрбаса по сравнению с Боингом.

3. Неожиданный поворот в истории с блокировкой российских активов на Западе. Основную их часть якобы так и не смогли арестовать/заморозить/конфисковать, просто потому, что не сумели найти (ссылка):

США и Евросоюз (ЕС) не смогли в полной мере реализовать планы по аресту золотовалютных резервов Банка России. Об этом сообщает эстонская газета Eesti Paevaleht.

По данным издания, Западу удалось конфисковать только треть от общей суммы в 300 миллиардов долларов. Речь идет о 80-100 миллиардов долларов. Как заявил аналитик Атлантического совета Чарльз Личфилд, Вашингтон и Брюссель не располагают сведениями о том, где находится остальная, значительная часть заблокированных активов Центробанка России за рубежом.

Таким образом, «заморозка» активов на деле означает запрет на их перевод в Россию для зарубежных банков, так как в таком случае финансовая организация лишится права на работу с долларами и евро, пояснил эксперт.

Но это всё если верить эстонским журналистам, которые могли несколько отстать от текущих реалий. На Западе проводят русофобскую политику с упорством, достойным лучшего применения, так что если поначалу они и не смогли найти какие-то счета, то нашли позже или вскоре найдут.

В нашем ЦБ говорили, что западные страны заморозили все 300 миллиардов, о которых изначально шла речь. Наверное, Банку России виднее, верно?

Источник: Место для дискуссий


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