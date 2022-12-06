Скандалы: Повелитель цифр

Каковы шансы губернатора Рязанской области Павла Малкова возглавить Счетную палату

Новый глава Счетной палаты может быть утвержден Советом Федерации 14 декабря. На эту должность немало кандидатов. Если верить информации различных Telegram-каналов, претендует на нее и рязанский губернатор, бывший глава «Росстата» Павел Малков. При этом, по тому же источнику, экс-глава Счетной палаты Алексей Кудрин якобы называл деятельность Малкова в «Росстате» статистическим жульничеством. Сложно даже представить, как будет работать главное контрольное ведомство страны, если его возглавит глава Рязанской области.

Блеклые выборы

Павел Малков был назначен врио губернатора Рязанской области 10 мая 2022 года указом президента Владимира Путина. В сентябре, в единый день голосования, он выиграл губернаторские выборы с оглушительным преимуществом (84,55% голосов). Однако СМИ комментировали, что эти выборы оказались самыми блеклыми, скучными и неинтересными в новейшей рязанской истории.

Интриги просто и быть не могло. В июне «Единая Россия» выдвинула Павла Малкова кандидатом от партии на выборах губернатора Рязанской области. Серьезных противников у него не было, поэтому и о духе соперничества говорить не приходилось. На избирательные участки пришли, по официальным данным, почти 43%, большая часть бюджетники. Люди проголосовали за человека, о котором еще четыре месяца назад знали крайне мало, если вообще ничего.

Политика замалчивания

Не повлияло на результаты голосования даже то, что Малков после своего назначения включил экс-губернатора Николая Любимова в список сенаторов от региона. А с деятельностью бывшего губернатора и его команды рязанцы связывали основные проблемы области.

Накопилось же их предостаточно. Люди жалуются на серьезное загрязнение воздуха в областной столице, нелегальные свалки, «убитый» общественный транспорт, устаревшую систему водоснабжения. В региональных Telegram-каналах отмечалась не вполне корректная работа Малкова с обращениями жителей в социальных сетях. Ответ новых властей на все вопросы пока один: проблемы решить не просто, но они взяты под контроль.

На результаты выборов не сказалось даже пожары, которые произошли этим летом в Рязанской области. На них как раз пришлись сто дней работы Павла Малкова.

Первые пожары начались в начале августа. Но о том, что под Рязанью горят леса, стало известно только 17 августа, когда гарь накрыла Рязань, а потом начала подступать и к Москве. Прежде чем режим ЧС начал действовать во всем регионе, его вводили локально – в отдельных районах.

Павел Малков заявлял, что площадь активного горения составляла порядка 180 гектаров. В «Гринпис Россия» говорили о большей площади возгораний. В числе территорий, которые пострадали от огня, оказались особо охраняемые Окский заповедник и национальный парк «Мещера». В итоге в Рослесхозе сочли, что именно политика замалчивания ситуации привела к столь плачевным результатам. В ведомстве обвинили региональных чиновников в сокрытии реальных масштабов лесных пожаров. Как сообщала «Наша версия», в результате на ликвидации огня работали 850 человек, 300 единиц техники, четыре вертолета МЧС России. Дополнительно в регион были направлены самолет-амфибия Бе-200ЧС, вертолеты Ми-26 и Ми-8 МЧС России, а также два самолета Ил-76.

Позже премьер-министр Михаил Мишустин поручил оценить работу глав регионов по борьбе с пожарами. Но никаких последствий для Малкова не последовало, место губернатора он все равно занял.

Путь к успеху

Павел Малков родился в Саратове. Компьютерщик по образованию, с 2006-го по 2009 годов он занимал пост заместителя министра экономического развития и торговли Саратовской области. В 2010-2012 гг. возглавлял комитет по информатизации (в т.ч. в качестве министра) и исполнял обязанности заместителя председателя правительства Саратовской области. В 2012-2017 годах работал заместителем директора департамента Минэкономразвития.

Быстрый карьерный рост Малкова можно объяснить не только исключительно профессиональными качествами, но и связями. СМИ предполагают, что «патронами» Малкова могут быть Вячеслав Володин или Сергей Кириенко.

Во всяком случае Малков начал работать в правительстве Саратовской области, когда Володин был одним из вице-губернаторов. А с Сергеем Кириенко ему приходилось часто пересекаться, когда тот занимал пост полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе. Все это, конечно, только предположения. Но как бы там ни было, в декабре 2018 года в карьере Павла Малкова происходит еще один взлет, и Дмитрий Медведев, который на тот момент премьер-министр, назначает его руководить госстатистикой.

Цифры такие разные

При этом высокие чиновники не обращали внимания на скандалы, которые сопровождали Павла Малкова. Напомним, два года назад глава Счетной палаты Алексей Кудрин резко критиковал деятельность статистиков, обвинив их чуть ли не в манипулировании статистическими данными. Росстат, по его словам, улучшал показания российской экономики. Например, была применена одна из международных методик определения количества предприятий, занимающихся инновациями. В итоге доля таких предприятий в отчетах статведомства выросла в три раза.

Но это не все. В 2018 году Росстат, пересмотрев динамику строительства и ряд других показателей, заявил об экономическом росте в 2,3%. Ведомство вольно обошлось с ростом уровня добычи природного газа: вместо реальных 2,6% в годовом выражении появилась цифра 16%. На 5% были завышены показатели добычи нефти.

Нельзя не вспомнить и о Всероссийской переписи населения, которая совпала с очередной волной пандемии Covid-19. Акция, очевидно, оказалась несвоевременной, но деньги – 40 млрд рублей (на 8 млрд больше, чем в прошлый раз) были освоены ведомством в полном объеме. Кроме того, аудиторы Счётной палаты обратили внимание на то, что сведения, представленные Росстатом об объёмах обработки лесоматериалов, разнятся с цифрами главного контрольного ведомства.

В итоге Счётная палата после проверки направила свои обращения в правительство, Государственную думу, Совет Федерации, ФСБ и Генеральную прокуратуру. Но каких-то последствий для Росстата и лично Малкова не последовало.

Можно предположить, что Павел Малков мог приукрашивать действительность не только по своей инициативе. Скорее всего он пытался угодить определенной части российских властей. Но Алексей Кудрин, вероятно, в этой игре принимать участие не захотел.

СМИ вспоминают еще одну некрасивую историю. В 2019 году телеграм-канал «Кремлевский безБашенник» рассказал о Малкове в связи с арестом Михаила Абызова. С 2012 по 2018 годы Абызов — федеральный министр по координации деятельности «Открытого правительства», а в начале 2019-го стал подозреваемым в деле о создании преступного сообщества и хищении четырех миллиардов рублей. С тех пор экс-министр находится в СИЗО.

По свидетельству конфидентов, в показаниях арестованного Абызова мог фигурировать и Павел Малков. В Минэкономразвития Малков отвечал за программу «Цифровая экономика» и электронное правительство. Следователей заинтересовало расходование 700 млн рублей, выделенных на создание системы многофункциональных центров «Мои документы». Именно Малков, если довериться источникам телеграм-канала, был одним из основных создателей теперь уже огромной сети МФЦ, и продвигал этот проект вместе с Михаилом Абызовым. Соучастниками по делу проходят 15 человек. Судят только 11, остальные в международном розыске. Павла Малкова в этом списке нет.

Лиса и куры

В общем, есть некоторые основания предположить, что и показатели развития Рязанской области также могут начать расти семимильными шагами. Вот передают СМИ о том, что губернатор Павел Малков на форуме «Цифровая прокачка региона. Умный город» сообщил о реализации в регионе стратегии цифровой трансформации, и призвал обеспечить технологическую независимость решений в этой сфере. Должен быть сформирован пул инициатив, которые помогут убрать лишние бюрократические процедуры и расширить цифровые возможности строительной отрасли и сферы ЖКХ.

И вроде все хорошо и правильно. Но вот сомнения, что для мастеров вольного обращения с цифрами эти возможности могут быть расширены исключительно на бумаге, почему-то остаются. Но тут уже многое будет зависеть от реакции местных жителей.

Что касается потенциального назначения Павла Малкова на должность главы Счетной палаты, то, комментируя не очень реальное, но тем не менее не полностью исключенное событие, некий анонимный источник оценил ситуацию так: «Это даже не лису в курятник и хуже, чем козла в огород. Это будет катастрофа». Верить анонимным источникам или нет, каждый решает сам.

Александра Волкова

Оригинал материала: “Наша Версия”