 

В Ростовской области мужчина напал с пулеметом на полицейских

06.12.2022, 16:57, Разное
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В Новошахтинске мужчина открыл пулеметную очередь в сторону полицейских. Инцидент произошел во время работы сотрудников ППС, которые прочесывали местность и встретили в лесу неизвестного в камуфляже и балаклаве. Как сообщает URA.RU, увидев сотрудников полиции, мужчина открыл огонь.

В городе был объявлен план “Сирена”. Жителей города попросили не покидать домов, для поимки подозреваемого в Новошахтинск прибыли дополнительные силы ОМОН и Росгвардии. По данным телеканала “360”, стрелявшего удалось поймать.


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