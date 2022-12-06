 

“Не советую!”: принявший роды у жены Джигурда рассказал о появлении пятого ребенка

06.12.2022, 16:57, Разное
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Российский актер и шоумен Никита Джигурда любит эпатировать публику и постоянно удивляет своих фанатов харизмой и неподражаемым обаянием. Помимо работы Джигурда успевает быть примерным семьянином и воспитывает четверых детей. Двое детей у него от жены Марины Анисиной, и еще двое от прошлых отношений.

Звезде фильма “Любить по-русски” 61 год, и его жизнь только начинается. Никита Джигурда ответил на вопрос, готов ли он стать отцом в пятый раз. Ведь с фигуристкой Мариной Анисиной он живет уже 15 лет, и это явно навсегда. За все время брака пара пережила и немало скандалов, и выяснение отношений, и демонстрировала крепкую любовь и страсть, были даже роды на всю страну, сообщает Пятый канал. На вопрос об очередном наследнике актер ответил отрицательно, несмотря на идиллию в семье.

“Нет, нет, ни в коем случае! И другим советую с этим не торопиться, юным молодым девчонкам, да и ребятам я не советую”, – ответил Никита Джигурда.

Напомним, у Никиты Джигурды два сына, рожденных фотографом Яной Павелковской. Марина Анисина родила от него сына и дочь. Старшему сыну Джигурды сейчас 20 лет, а младшему 12. Десять лет назад в прямом эфире Джигурда принимал сам роды у Марины Анисиной, схватки у которой длились 19 часов. Год спустя, когда Анисина рожала дочь, Джигурда снова присутствовал на родах.


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