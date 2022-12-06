МО Турции: Самолет эскадрильи «Турецкие звезды» разбился из-за столкновения с птицей

Истребитель F-5 пилотажной эскадрильи «Турецкие звезды» ВВС Турции разбился в провинции Конья в центральной части страны из-за попадания в двигатель птицы. Пилот катапультировался, сообщило Минобороны Турции.

По сообщению ведомства, учебно-боевой самолет пилотажной эскадрильи «Турецкие звезды» потерпел крушение на военной территории в районе Татлыджак уезда Каратай вскоре после взлета в 12.40 местного времени (совпадает с мск) из-за попадания в двигатель птицы. Самолет с остановившимся двигателем упал, пилот катапультировался и был доставлен в госпиталь, передает ТАСС.

Напомним, Су-34 потерпел крушение в жилом квартале в Ейске. Экипаж катапультировался. В результате крушения в Ейске 13 человек погибли, 19 пострадали, повреждения получили 72 квартиры. В силовых структурах сообщили, что Су-34 разбился в Ейске в результате попадания в его двигатели двух птиц.

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