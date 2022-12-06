Западные послы встретились в Москве с радикальными феминистками

В Москве на территории резиденции посла Канады прошла встреча дипломатического сообщества стран Запада с представительницей Феминистского антивоенного сопротивления Александрой Селивановой, сообщил публицист Армен Гаспарян.

Встреча была проведена «для выражения своей поддержки в борьбе с «режимом» Путина, а также для создания плана по продвижению в РФ ЛГБТ в условиях законодательного запрета на пропаганду нетрадиционных «ценностей», написал Гаспарян в своем Telegram-канале.

Он отметил, что коллективный Запад через подконтрольных им активисток-феминисток намерен устраивать провокации в России, чтобы разжечь среди матерей и женщин волну протестов. «И все это – в собственных интересах. Чтоб показательно: Запад продолжает нарушать правила миропорядка и даже местные законы», – подчеркнул Гаспарян.

На встрече с феминисткой, по его словам, присутствовали дипломаты Канады, Великобритании, США, Японии, Греции, Новой Зеландии и Швейцарии.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов о запрете пропаганды ЛГБТ и смены пола среди лиц любого возраста, законами предусмотрены крупные штрафы за подобные нарушения.

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