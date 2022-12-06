 

Губернатор Гладков: Отряды теробороны формируют в Белгородской области из тех, кто не подлежит призыву

06.12.2022, 16:35, Новости дня
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Отряды территориальной обороны формируют из жителей Белгородской области, подготовкой желающих встать на защиту своего дома граждан занимаются имеющие боевой опыт инструкторы, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, формируются несколько батальонов из тех, кто по состоянию здоровья или из-за возраста не может быть призван в ВС России, но имеет боевой опыт и желание встать на защиту своего родного дома и своей семьи, передает ТАСС.

По словам Гладкова, тренировки и боевое сплачивание отрядов на территории всех приграничных районов Белгородской области проводят имеющие большой боевой опыт инструкторы.

«Буквально с первых дней начала специальной военной операции обращалось большое количество жителей Белгородской области с необходимостью начать подготовку и формирование отрядов территориальной обороны, или самообороны. Такое решение мы приняли», – добавили Гладков.

Напомним, в октябре президент РФ Владимир Путин поручил ввести в приграничных с Украиной и новыми территориями регионах средний уровень реагирования. Согласно указу президента, средний уровень реагирования касается Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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