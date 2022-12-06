Маша Цигаль: “Арт-терапия – отличное средство от бессонницы и не только”

Я 12 лет практикую йогу, делаю не только гимнастику йогов, но и читаю много книг по этой теме. Можно по-разному относиться к восточной философии, но есть несколько интересных фактов. В духовных практиках индуизма часто упоминаются психоэнергетические центры тонкого тела человека. Это точки пересечения каналов, по которым протекает энергия. Каждая отвечает за определенные аспекты физиологии, психологии и энергетики человека, блокировка любой из чакр приводит к проблемам со здоровьем, психикой. Название чакры «свадхистана» переводится с санскрита как «обитель», «я». Чакра также известна как вторая, сексуальная или сакральная. Сфера «ответственности» свадхистаны – сексуальная энергия, творчество. Если свадхистана хорошо развита, гармонична, человек способен получать удовольствие от жизни, чувствовать радость, творить, любить. Если человек не умеет получать удовольствие от жизни и прибегает к искусственным «допингам» и «стимуляторам» (к примеру, употребляет много кофе, шоколада, алкоголь), это говорит о дисбалансе свадхистаны. По сути именно через свадхистану посредством энергии творчества можно и нужно балансировать свое тело. Творчество идеально выравнивает внутреннее состояние, дает прилив сил и уверенности. Когда человек творчески удовлетворен, он не ищет сомнительных удовольствий и бессмысленных партнеров. Во время творческих занятий взрослый может ощутить себя ребенком, не знающим забот. В таком легком состоянии легко провести много часов, позабыв обо всех хлопотах и даже прекратив вести внутренние диалоги.

Когда я веду занятия по апсайклингу с детьми, несмотря на то, что занятие длится 3 часа, дети с головой погружаются в создание новых нарядов из старых. Порой они даже не хотят отвлекаться на то, чтобы пить чай со сладостями. Я их прекрасно понимаю, творческий процесс затягивает и настолько приятен, что выходить из этого волшебного состояния не хочется даже ради проверенных радостей типа конфет. Занятия творчеством задействуют правое полушарие мозга, которое в обычной жизни взрослого человека используется крайне мало. Творческие занятия держат наш мозг в тонусе и отодвигают процессы старения и увядания нервных клеток. Как у взрослых, так и у детей творческие практики развивают креативность. А креативность, в свою очередь, состоит из нескольких очень важных навыков.

Оригинальность – умение выдавать уникальные идеи, которые ранее никому не приходили в голову.

Настойчивость – часто творчество требует усилий, чтобы достигнуть желаемого результата.

Воображение – творчество заставляет включать воображение на максимум.

Креативность шире любых искусств и ремесел. Это способ взаимодействовать с миром и решать проблемы. Поэтому способность мыслить креативно так ценится в современном мире, ведь она помогает искать нестандартные пути решения различных задач, а это – один из важнейших навыков.

В современной психологии существует особое направление — арт-терапия или терапия творчеством. Это метод психологической работы посредством творческого самовыражения. Наше внутреннее «я» отражается в образах, арт-терапия помогает осознать и отпустить подавленные тяжелые эмоции, найти решение «неразрешимой» проблемы. Для того чтобы заниматься арт-терапией не обязательно уметь рисовать или обладать выдающимся художественными талантами. Целебный эффект наступает от самого творческого акта. Вы получаете возможность выразить все многообразие запутанных чувств, мыслей, эмоций, которые вас переполняют, когда рисуете, лепите, танцуете, рукодельничаете. Таким образом вы достигаете состояния облегчения, гармонизируете себя. После этого наступает ясность, когда можно спокойно действовать дальше. Созданные вами произведения подсказывают решения проблем, и порой они бывают весьма нестандартны и эффективны. Я считаю апсайклинг и дизайн тоже полезной терапией. Когда я занимаюсь апсайклингом и дизайном с людьми, которые этим никогда не занимались, все получают огромное удовольствие. Они подключаются к потоку моей энергии и к концу занятия создают классные вещи. Главная польза от творческих занятий заключается в обретении внутреннего покоя. Творчеством можно заниматься как в группе, так и в одиночестве. Все зависит от настроения.

Кстати, недавно прочла где-то, что такое хобби как рукоделие способствует нормализации сна и позволяет избавиться от тревожных мыслей. Согласна с этим. Когда я прихожу из студии, где весь день рисовала, шила, апсайклила, я ощущаю себя счастливой. Устаю, ведь трачу много энергии, но это приятная усталость. Творчество – моя работа и, возможно, еще и поэтому у меня нет проблем сном.

Вспомните, как в детстве вы любили что-то рисовать, мастерить, строить, плести и т.д. Вы можете делать это и сейчас. Ваш внутренний творец — это маленький ребенок. Дайте ему возможность проявить себя. Только не ставьте рамок, ограничений, целей. Пусть это будет спонтанный процесс, творите так, как это делают маленькие дети, играючи. Делайте это регулярно, а не от случая к случаю. Вас поразят результаты. Решения, которые вы будете принимать в жизни, станут креативными, вы начнете замечать новые возможности, сможете принести в мир то, что пока даже затрудняетесь сформулировать, и это будет нечто новое.