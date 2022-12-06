 

В Швеции ожидается очередное повышение цен на электричество в январе

06.12.2022, 16:16, Разное
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В Швеции уже в начале следующего года снова резко вырастут счета за электричество, пишет Aftonbladet. Расходы домохозяйств увеличатся в разы по причине низких температур и отключения атомных электростанций страны в самый холодный период года. Эксперты советуют жителям королевства отключать энергоёмкие приборы, экономить деньги и быстро принимать душ.


AP

Ещё в начале этого года шведы были шокированы заоблачными счетами за электроэнергию, которые в то время казались непомерно высокими. Тем не менее этой зимой ситуация ухудшится после того, как в январе жители королевства получат платёжки, в несколько раз превышающие счета за декабрь. Ожидается, что они составят в среднем 2800 шведских крон (17 тыс. руб.  ИноТВ) за стандартную виллу на юге Швеции. Исходя из того, как сейчас торгуются фьючерсы на электроэнергию на фондовой бирже, в январе они будут значительно выше. Стоимость электроэнергии в зимние месяцы составит в общей сложности порядка 37 500 шведских крон (227 тыс. руб.  ИноТВ) для стандартной виллы с потреблением 20 тыс. кВт/ч в южных провинциях страны, отмечает Aftonbladet.

Как сообщается, есть несколько причин повышения цен на электроэнергию. Помимо украинского конфликта, который встревожил энергетический рынок Европы, возник дисбаланс между спросом и предложением. Франция испытывает проблемы с атомной энергетикой, и ей приходится импортировать электроэнергию из Германии. Немецкие и шведские энергетические рынки связаны и тоже нуждаются в импорте электричества. Более того, запуск реактора АЭС Рингхальс-4 запланирован лишь на конец января, а в этом месяце работа крупнейшей АЭС страны Оскарсхамн-3 будет приостановлена на несколько недель по техническим причинам, что повлияет на ценообразование в Швеции, пишет Aftonbladet.

Цены на электроэнергию также сильно зависят от погоды, а по прогнозам синоптиков, зима ожидается холодная и безветренная. Относительно низкие цены в последние месяцы сохранялись благодаря тёплой осени. Однако наступление холодов и закрытие атомных станций вызвали рост расходов домохозяйств на электричество. Этой зимой особенно тяжело будет платить пенсионерам и родителям-одиночкам, поэтому эксперты советуют экономить электричество, горячую воду, и денежные средства, чтобы хватило на оплату счетов. Среди прочего, рекомендуется отключать полы с подогревом, полотенцесушители и сушилки для белья, а также принимать душ быстро, а не в течение привычных для шведов 6-10 минут, заключает Aftonbladet.


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