Прописали за вещание

Власти Латвии отозвали лицензию у «Дождя»*. Кто от этого выиграл?

Национальный совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию на вещание телеканала «Дождь», который в РФ признан иностранным агентом. Это решение было принято спустя пять дней после выпуска программы «Здесь и сейчас», где в прямом эфире ведущий Алексей Коростелев произнес:

ФРАГМЕНТ ЭФИРА С АЛЕКСЕЕМ КОРОСТЕЛЕВЫМ:

«Если у вас есть информация о том, как проходит [частичная] мобилизация, о том, как мобилизованные отправляются на передовую, и вы хотите рассказать о проблемах в российской армии — отправляйте ее нам на почту или в telegram-бот. Многие истории становятся опубликованными. Многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь с оснащением и элементарными удобствами. Потому что те истории, которые рассказывались родственниками, честно говоря, бросают в ужас».

Эфир стал скандальным в тот же день: часть аудитории увидела в словах ведущего поддержку российской армии. И хотя очевидно, что «Дождь» не занимается поставками военным ни дронов, ни носков, ни туалетной бумаги, и уж точно не поддерживает происходящее с февраля в Украине, — и в социальных сетях, и в СМИ развернулась травля как самого телеканала, так и ведущего.

Масла добавили и официальные лица: министр обороны Латвии Артис Пабрикс призвал отозвать у сотрудников телеканала разрешение на пребывание в стране. «Я считаю, что «Дождь» должен отправиться работать в Россию», — написал он в Twitter, не став вспоминать, что именно из-за гонений на родине телеканал и оказался в Балтии.

На волне критики «Дождь» объявил об увольнении Коростелева. Главный редактор телеканала Тихон Дзядко* пояснил, что распространение информации о проблемах в армии нужно для того, чтобы военнослужащие, и мобилизованные осознавали происходящее. Сам Алексей Коростелев заявил, что оговорился в прямом эфире, но ни к чему не призывал.

ИЗ СООБЩЕНИЯ АЛЕКСЕЯ КОРОСТЕЛЕВА

«Я не призывал убивать или покупать средства для войны для любой армии мира. Так что виновным в преступлении против человечности себя не признаю. <…> Денег российской армии на коптеры или даже на носки я не присылаю и не призывал этого делать. Жаль ли мне <…> голодного мобилизованного? Да».

Но ни увольнения, ни извинения, как выяснилось, изменить уже ничего не могли.

В рижской студии «Дождя»

— Эта история внутриполитическая, и это не первый подобный жест латвийских властей. До этого был, например, запрет на въезд россиянам с туристическими шенгенскими визами от 19 сентября и отказ от выдачи виз [избегающим частичной мобилизации россиянам], — отмечает политолог Александр Кынев. — Эта ситуация сложилась из-за того, что

сейчас в стране решения принимают радикально настроенные политики. И нынешняя правящая коалиция, складывающаяся после прошедших в октябре выборов, будет, очевидно, более националистической, чем предыдущая.

При этом, мне кажется, решение об отзыве лицензии у «Дождя» вряд ли встретит одобрение в других странах Европы или в США, где закрытие СМИ — это нонсенс. Мы знаем, что там в журналистике представлен самый широкий спектр мнений, и никто никого не запрещает. И закрытие «Дождя» с точки зрения общего для Запада дела никакой пользы не принесет, — считает политолог.

По мнению Кынева, решение об отзыве лицензии у телеканала подрывает доверие к Латвии у проевропейски настроенной части российского общества и играет на руку консерваторам.

— Это подарок российской пропаганде и сокращение возможностей для получения независимой информации о том, что происходит в России, — говорит он. — Надо понимать, что если вы хотите влиять на ситуацию в России, то вы должны говорить с россиянами на том языке, который ими будет воспринят. Бессмысленно транслировать на страну телеканалы, в передачах которых ее жители будут в чем-то обвиняться. Этого просто никто не услышит.

В поддержку телеканала высказалась и международная организация «Репортеры без границ».

ЗАЯВЛЕНИЕ

АНТУАН БЕРНАР,

ГЛАВА «РЕПОРТЕРОВ БЕЗ ГРАНИЦ»:

«"Дождь" — независимое СМИ и надежный источник плюралистической информации. Находясь в России, они были последним оставшимся свободным телеканалом в стране. Критически настроенные по отношению к режиму Владимира Путина, они постоянно подвергались угрозам и нападкам со стороны российских властей»

— Мне понятно решение властей Латвии: они находятся под поистине тектоническим давлением общественного мнения, считающего, и не вполне беспочвенно, всех россиян империалистами, — отмечает издатель портала «7×7» Леонид Зильберг. Часть работающих у него журналистов также релоцировалась в страны Балтии. — Нет, думаю, в Португалии никто бы даже не понял, что сказано что-то не то. Но история Балтии — незаживающая рана, а у россиян очень плохо с рефлексией. Это не про замечательных журналистов «Дождя» — про общество в целом. Отразится ли решение по «Дождю» на работе российских журналистов в Латвии, Литве и Эстонии — посмотрим. Оно может сработать в обе стороны.

Сам «Дождь», впрочем, выступил с заявлением, что не прекращает вещания. «Телеканал перестанет вещать в кабеле, но останется на YouTube. Мы продолжаем работать и считаем несправедливыми и абсурдными все обвинения в наш адрес», — заявили в редакции.

Иван Жилин

* Признан Минюстом РФ иностранным агентом.

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