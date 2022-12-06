Они способны замечать то, чего не видят другие: сильные стороны сверхчувствительного человека

Сверхчувствительность предполагает очень высокий уровень эмоционального интеллекта. Таким людям из-за сильной восприимчивости порой живется нелегко. В то же время у них есть весьма сильные стороны, помогающие достичь успеха. Разберем основные из них.

Способны замечать то, чего другие не видят

Сверхчувствительные люди обращают внимание не только на слова собеседника. Они также видят скрытые сигналы в виде жестов, мимики. Причем, эти знаки настолько непримечательны на первых взгляд, что другие даже не обращают на них внимания или вовсе не замечают. Сверхчувствительным же людям анализ языка тела и невербальных сигналов позволяет понять на интуитивном уровне, с кем они имеют дело.

Хорошо разбираются в человеческой психологии

Сверхчувствительные люди распознают и впитывают эмоции собеседников, других людей. Они как бы подсознательно ставят себя на их место. Это позволяет им понять мотивы окружающих.

Подобная особенность очень пригождается при построении межличностных отношений. Им легко находить общий язык с любыми людьми: даже с теми, с кем их мнение не совпадает. Вот, почему сверхчувствительные люди вполне могут стать эффективными руководителями и управленцами.

Распознают опасные сигналы в окружающей среде

Сверхчувствительные люди на интуитивном уровне ощущают обстановку вокруг. Например, при входе в то или иное помещение они понимают, какая здесь царит атмосфера: дружественная благоприятная или угнетающе-токсичная.

Они также чувствуют витающую в воздухе опасность и потому могут предотвратить те или иные неблагоприятные события (или по крайней мере, обезопасить себя от них). Простым людям без высокого уровня эмоционального интеллекта такого не дано. Они не способны распознать атмосферу, сигналы в окружающей среде.

Имеют богатый внутренний мир

Сверхчувствительные люди не страдают от одиночества. У них богатая фантазия, насыщенный внутренний мир. Они получают удовольствие от времяпровождения в тишине, на природе, во время прослушивания музыки. Такие люди испытывают гораздо более яркие эмоции и ощущения, нежели остальные. Они все воспринимают более интенсивно, чем простые люди.

Конечно, у сверхчувствительного человека иногда может наблюдаться сенсорное перенасыщение, переизбыток поступающей из разных источников информации. Поэтому ее важно вовремя отдыхать, изолировать себя от окружающей среды на время, чтобы восстановить силы и энергию.