Мнение: Сталин в школе

В Набережных Челнах, во дворе школы установили бронзовый памятник Иосифу Сталину. Официальное открытие памятника запланировано на весну. Но уже сейчас жители города бодро поддержали бронзового Сталина.

Вот только некоторые комментарии.

«Живого бы вернуть с того света».

«Молодцы, еще такого же Сталина живого нужно».

«Его вообще воскресить надо, до Нового года всех разбомбили бы».

Куда катимся?

Фотография бронзового Сталина отсюда

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