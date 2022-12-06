 

Мнение: Сталин в школе

06.12.2022, 15:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Набережных Челнах, во дворе школы установили бронзовый памятник Иосифу Сталину. Официальное открытие памятника запланировано на весну. Но уже сейчас жители города бодро поддержали бронзового Сталина.

Вот только некоторые комментарии.

«Живого бы вернуть с того света».

«Молодцы, еще такого же Сталина живого нужно».

«Его вообще воскресить надо, до Нового года всех разбомбили бы».

Куда катимся?

Фотография бронзового Сталина отсюда

Источник: Ирек Муртазин


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.05.22 / Душный Ксюндель и весёлая Аллочка – Личное мнение

11.04.22 / Родина превыше государства — французский биограф Путина раскрыла русский культурный код

17.06.21 / Мировые диктаторы эксплуатируют расовую проблему Америки

28.01.21 / Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, Аня Чиповская и другие на премьере фильма “Кто-нибудь видел мою девчонку?”

07.05.22 / Россиянам раскрыли простой способ разбогатеть

26.11.21 / Наливыч крепкий

14.03.22 / Мнение: Зеленский рассказывает о Лаврове

22.04.22 / Создана система, способная хранить и высвобождать солнечную энергию

27.12.21 / Кто убил нашу пчелу?

13.06.21 / Портал «Работа в России» потратит 20 млрд рублей на трудоустройство заключенных

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика