 

Мнение: Странные забавы англичан, запрет электромобилей в Швейцарии и рост продаж АвтоВАЗа

06.12.2022, 15:45, Разное
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1. Блогер bryan88 пишет:
 
В Британии есть местечко под названием Раффорд Форд (Rufford Ford), там есть дорога через реку, которая стала местным аттракционом и собирает кучу зрителей. На Ютубе я нашел 3 канала, которые посвящены этому месту – сотни роликов, где утоплена, наверное, уже тысяча автомобилей. Вся суть заключается в том, что одни упоротые англичане построили дорогу, которую пересекает река, вторые идиоты ездят по ней и топят машины, а третьи дурачки смотрят на это и развлекаются (канал 1, канал 2)

Действительно, видео с бедолагами, утонувшими или испортившими себе машину на переправе весьма многочисленны. Некоторые из них, вероятно, являются заездами экстремалов, которые сознательно пошли на риск, но большинство пострадавших выглядят как обычные водители (ссылка 1, ссылка 2):

Не вполне понятно, почему в этом месте нельзя построить нормальный мост или запустить речку в трубу — ну, как сделали бы это в варварской России. Похоже, это и впрямь какая-то забава, которые придумали скучающие местные жители, чтобы поиздеваться над гостями и проезжими. Одна из славных английских традиций.

2. Ожидаемый поворот в европейской зелёной политике. В Швейцарии собираются частично запретить использование электромобилей (ссылка):
 
В Швейцарии планируют запретить электромобили нынешней зимой. Такое решение продиктовано желанием радикально снизить энергопотребление в стране. Об этом пишет Focus.de.

Подобно Украине Швейцария испытывает дефицит электроэнергии. В альпийской стране построена сеть ГЭС, однако их мощностей зимой не хватает и приходится импортировать электроэнергию из Германии и Франции. В прошлом году было поставлено 5,7 млрд киловатт-часов.

Власти Швейцарии собираются ввести режим тотальной экономии электроэнергии, вводят веерные отключения света и готовят ряд ограничений. В частности, предлагается использовать стиральные машины при температуре не более 40 градусов и запретить сауны.

Также планируется полностью запретить эксплуатацию электромобилей при веерных отключениях электроэнергии.

3. Российский автопром быстро выходит из кризиса, вызванного агрессивными западными санкциями. Продажи АвтоВАЗа в ноябре-2022 были меньше, чем в ноябре-2021, однако разница уже не столь велика, как было в летние месяцы, и с каждым новым месяцем идёт прирост производства (ссылка):

В ноябре продажи отечественного автомобильного концерна «АвтоВАЗ» составили 21,7 тысячи машин, что на 17,6 процента меньше, чем за тот же период прошлого года. При этом по сравнению с октябрем текущего года компания нарастила выпуск на 13,5 процента. Об этом «АвтоВАЗ» сообщает в пресс-релизе на своем сайте.

Концерн отмечает, что в ноябре показал лучшие результаты с начала 2022 года. За 11 месяцев российский автопроизводитель продал 164,6 тысячи автомобилей Lada. <…>

Глава компании Максим Соколов объяснил улучшение результатов продаж в последние три месяца действием государственных программ по льготному автокредитованию, а также возвращением в модельный ряд «бестселлеров Lada». Он добавил, что после длительного простоя концерну удалось в короткие сроки восстановить практически все привычные опции комфорта и безопасности — кондиционер, обогрев сидений и ветрового стекла, подушки безопасности, мультимедиа и другие.

Источник: Место для дискуссий


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