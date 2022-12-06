Скандалы: Карельская мистика

Блогер нашел в тайге рыбную свалку, а проверка ее не увидела

Жители Карельского поселка добиваются закрытия форелевой фермы на озере Унус. Люди уверены, что разведение рыбы разрешили с нарушениями, а водоем для этого не пригоден. Последней каплей стало обнаружение в лесу возле озера свалки с рыбными отходами, которая не только загрязняет почву, но и привлекает медведей.

О ситуации в конце ноября рассказал охотник и блогер Роман Малеев, который наткнулся на поляну с захоронением рыбных отходов в тайге возле озера Унус в Муезерском районе Карелии. Мужчина снял могильник, перекопанную поляну и дренажные трубы, который отводят жидкие отходы в болото.

«Запах гниющей рыбы привлекает медведей и других животных, не то, чтобы это было опасно, главное, что загрязняется почва, а животные и птицы это разносят, рыба же просто так не умирает, — рассказал «Новым известиям» Роман Малеев, — она же разлагается, вся эта непонятная зараза разносится по лесу животными».

После публикации видео на ситуацию обратили внимание надзорные ведомства. Спустя пару недель в окрестности озера Унус выехал целый десант проверяющих. Блогер так же оказался в лесу с проверкой. Так как в своем видео он не называл точных координат свалки, без местного проводника, ее бы просто не нашли. К приходу инспекции свалку попытались скрыть, было видно, что на месте работала техника: имелись следы гусениц, площадка отсыпана песком. Но главное, проверяющие не горели большим желанием докопаться до истины.

«Я указал им место, где пахло тухлой рыбой, где были следы животных, которые рыли землю, просто так звери рыть не будут, нашли дренажную трубу, — рассказал блогер, — но как будто все там были с закрытыми глазами. Лопату никто не взял, я предлагал раскопать грунт и посмотреть, что под землей, но этого никто не сделал».

В прокуратуре Республики Карелия на запрос «Новых известий» ответили, что в ходе проверки не обнаружили следов свалки.

«На основании ранее опубликованной в сети Интернет информации о несанкционированном размещении биологических отходов (рыбы) на территории Муезерского района прокуратурой республики было организовано проведение надзорных мероприятий. В ходе произведенного выезда на место рыбы, фрагментов рыбы, рыбных отходов обнаружено не было, в связи с чем меры прокурорского реагирования не принимались», — сообщили в прокуратуре.

Пилят мосты, жгут вагончики

Жители села Ондозеро борются с форелеводами с 2019 года, когда узнали, что на небольшом озере Унус должно появиться форелевое хозяйство. Это сразу вызвало недовольство, а потом обнаружили нарушения: участок выдали без общественных обсуждений, а само озеро слишком маленькое для такой нагрузки и не проточное.

«Насколько мы знаем рыбоводный участок выдали на 30 лет всего за 230 тысяч рублей, — рассказал Роман Малеев. — Когда мы стали разбираться, как так получилось, что на маленьком, непроточном, неиследованном учеными озере будет сформировано хозяйство, то всплыла куча нарушений. Начиная от научного заключения, заканчивая тем, что не было публикаций в СМИ, не было собраний с местными жителями и еще много чего. Мы собрали подписи с жителей, и никто не проголосовал «за». Люди уже ловят щуку с красным мясом, потому, что в кормах много химии, местная рыба ест эти корма, а щука ест рыбу».

По словам блогера, жители поселка обращались за помощью к ученым из Карельского научного центра РАН, которые подтвердили, что водоем не пригоден для промышленного разведения форели.

«Вода в озере будет заменяться водой с такого малого водосбора десятилетиями, что для рыбоводства неприемлемо. Еще хочется подчеркнуть, что это озеро никогда не рассматривалось для рыбоводства, так как оно относится к очень малым водоемам. У нас возникает много вопросов к авторам РВУ: как они вообще разрешили рыбоводные работы и как определили такой большой объем выращивания форели (175 тонн) при такой малой площади озера? – говорится в документе. — Это почти в шесть раз больше, чем может выдержать озеро, совершенно не приспособленное для этой цели, а главное нерентабельное для форелеводов… Озеро Унус по всем параметрам совершенно непригодно для рыбоводства, которое его фактически уничтожит и превратит в болото».

Озеро Унус расположено в стороне от дорог и поселков, добраться туда можно только по грунтовке. Может быть, эта удаленность и привлекла форелеводов? Но в то же время недовольство таким соседством уже вылилось в то, что неизвестные распилили новый мост, ведущий к хозяйству, а так же подожгли бытовку.

Когда градус недовольства дошел до региональных властей, они предложили перенести рыбоводный участок с этого озера на другое. Такой формат не предусмотрен законом, чтобы спасти водоем и успокоить жителей нужно джентельменское соглашение между рыбоводами и чиновниками, но пока о нем только говорят.

«Мы писали даже президенту и получили ответ — соглашение сторон, — говорит Роман Малеев, — но никто из фигурантов гражданского конфликта с нами не говорит по существу вопроса. Только долбят, как дятлы: всё законно. А в чём законность? За спиной местных торгануть чистейшее озеро с ценными породами рыб за 230 тысяч рублей? Нет смысла, есть желание набить баблом карманы, потому что живут по принципу: после нас хоть потоп! Да, с деревней нет береговой линии, но у нас есть жизненные интересы — мы спасаем наследие предков, которое было сохранено и ценилось всегда. Власти пытаются оправдать свои действия желанием привлечь «копеечку в бюджет», теряя при этом уникальный водоём. Поймите, люди бы не поднялись за Унус, если бы видели законность действий, но её нет. В отписках чиновники обманывают даже прокурора, что уж говорить про нас».

Это не первый конфликт

Озеро Унус – не первый водоем, на котором поставили форелевую ферму и вызвали недовольство жителей. Таких горячих точек в республике несколько и ситуации очень похожи: рыбоводные участки выдают без ведома жителей, а потом не знают, что с этим делать. Отобрать участок назад юридически очень сложно. «Новые известия» рассказывали о ситуации в поселке Ватнаволок на берегу Онежского озера, жители и депутаты которого пытались официально запустить процедуру референдума, чтобы ликвидировать форелевое хозяйство.

«Мы, живущие здесь, видим картину совсем иной — идёт планомерное уничтожение карельских озёр. Наука пытается призвать к разуму, оговаривая пределы и объёмы, только кто их слышит? – говорит Роман Малеев, — как в этот форелевый замес попало наше лесное озеро? Конечно, они были уверены, что маленькая карельская деревня и головы не поднимет, промолчит. Форелевых ферм по Карелии очень много. Постоянно возникают столкновения местного населения и предпринимателей. Во-первых, нарушается экосистема озера, на котором расположено хозяйство, во-вторых, вода становится непригодной для питья, так как от нее просто воняет рыбой, а по поверхности плывет жировая пленка. Гибнет рыба, которую местные жители всегда ловили. А в лесу то тут, то там находят вот такие захоронения, как у нас. На все жалобы приходят отписки, а когда создаются форелевые хозяйства, местных жителей, которые веками жили на этих озерах, просто не ставят в известность, хотя по закону должны».

Одна из главных претензий жителей – такое соседство портит воду в озерах. А других источников питьевой воды в поселках просто нет.

По словам Романа Малеева, жители деревни Ондозеро все же смогли зафиксировать нарушения форелеводов. Рыбнадзор признал, что садки расположили в неположенном месте.

Александр Дыбин

Оригинал материала: “Новые известия”