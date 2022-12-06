Мнение: Письмо: “Пыталась держаться в границах”

Еще одна “история любви”, которую сочинила корона, чтобы посмеяться над хозяйкой.

Сколько их мы читали с вами? 1000000 и 1 ночь.

pargelion

Уважаемая Эволюция, добрый день!

Помогите мне, пожалуйста, разобраться насколько я не права и самой внутри отцепиться от человека, которого люблю. Я уж писала два года назад, тогда отношения с ним только начинались https://evo-lutio.livejournal.com/1257934.html — спасибо за разбор!

Сейчас я, наверное, могу сказать, что это были замечательные два года, я никогда не испытывала таких чувств, меня завораживало в нем все: его руки, его голос, как он стоял и говорил по телефону, его внешность, его запах, его дело, которому он посвятил себя всего. Я могла сорваться и бежать к нему, если у него появлялось время и часами сидеть в обнимку или гладить его, слушать.

Он женат. Я с мужем живу раздельно, но официально не разведена, муж часто находится у нас с ребенком, разводиться не хочет, в это время живет в другой комнате. Я была готова официально все закончить с мужем, но моему мужчине этого тоже было не надо, так что так и продолжаю быть в подвешенном состоянии недосвободной.

За эти два года у нас было разное, много нежности и заботы, встречи раз в неделю или раз в две, обычно я приезжала к нему на работу и там проводила с ним время, иногда сама работала оттуда. Отвлекать мне его было стыдно, поэтому я пыталась приносить пользу, научилась статьи писать ему для бизнеса — это меня кстати очень захватило — было интересно переводить с англоязычных ресурсов и формировать уникальный текст. Понимала, что кроме как у него на работе, общего пространства у нас нет, просила подумать, не смогу ли я быть еще в чем-то полезна и где-то подменять его просто так. Он очень упорный, нацеленный и не любит, если что-то не так как он хочет.

А меня он, наверное, не хотел больше, чем есть, так что я смирилась и пыталась держаться в тех границах, что очерчены.

(Вот это самое удивительное. Про границы. Автор думает, что держаться в границах – это бежать на свист, а когда перед ней закрывают дверь, сидеть на коврике. То есть границы в понимании автора – это чужая стена, и даже эту стену еще можно обтекать, просачиваясь под плинтус. Сливы свои автор не видит, не замечает, для нее нарушение границ – это только косяки. Такие как автор совсем не понимают, что такое красное поле, “в границах” для них – это все, чего не запрещает партнер)

Много интересных экспериментов. Говорил, что со мной он отдыхает и для него мой приезд — это возможность передохнуть, покайфовать и восстановиться. От него были небольшие знаки внимания, приятные, заботу проявлял как мог, чем-то вкусным всегда старался побаловать. У меня был маленький уютный мирок. Говорил, что я важна для него, только кроме слов других подтверждений найти сейчас уже не могу.

К сожалению, за эти два года, я могу по пальцем пересчитать места, куда мы сходили – потому что мне бы хотелось с ним куда-то выбраться, а точнее это было все 3 раза и все три раза он убегал работать, как только мог.

Летом мы с ним попали в западню непонимания, когда он отменил нашу встречу, ради которой я отменила рабочую встречу и приехала в город — у него неожиданно возникли важные семейные дела и он не мог их перенести. Просила его вечером встретиться или перенести как-то, т.к. мне потом уезжать и еще долго не увидимся, но он писал что не виноват и просил не злиться. Я очень сильно расстроилась, противопоставить мне было нечего, в шкатулке только перечисленное выше, ничего существеннее не нашлось: ни планов на будущее, ни признаний в любви, ни совместных мероприятий, ни каких-то особых дел, которые бы мне говорили, что у нас отношения, в которых я важна и нужна. Мне не хватало от него каких-то подтверждений значимости, мысли разные носились в голове. Поэтому месяц мы не общались, я надеялась, что смогу отклеиться и перестать о нем думать. А он, как потом сказал, злился на то что я молчала, т.к. считал, что это я должна написать, когда перестану обижаться. Каким-то чудом удалось восстановить общение и наверное зря, стоило держаться тогда летом до конца и выйти из этого.

(“Западня непонимания” – это когда она гонялась за ним с щипцами, требуя встречу, а он прятался от нее)

И ситуация повторилась, только с большим бедствием. Весь ноябрь и декабрь у него жаркая пора на работе и мы практически не могли встретиться. Я с щипцами, а он со шлангом, иногда предлагает приехать, когда я совсем скучаю. В декабре у меня намечается день рождения — обычно я брала отпуск и куда-то старалась уехать с ребенком, отдохнуть, а в этом году отпуск взяла, а уехать не получилось и у меня появился день, в который предложила провести его со мной в качестве подарка. Сначала спросила просто про пару часов, посидеть где-нить, но он уточнил, что именно я хочу. Тогда придумала куда сходим — он давно мечтал погреться в спа и я бы с удовольствием с ним расслабилась, предложила несколько вариантов на выбор, короткая программа часа на четыре, если ему надо вернуться на работу, и длинная, если получится больше времени. И за пару дней до дня рождения получила ответ, что он никак не может перенести работу в этот день, максимум у него есть пара часов и то не точно, поэтому предлагает сходить в спа когда-нибудь потом, обязательно. А я понимаю, что у меня нет никакого потом, потом нет отпуска, нет возможности в будний день, а в выходные он тоже работает, до нг занят, там праздники и тоже занят, и опять прошу его что-то придумать, как-то перенести, найти чуть побольше времени.

– Никак вообще, а если в другой день? Мы все равно туда доберемся. В этот могу максимум на пару часов сходить куда-то (подразумевается просто пересечься среди дня)

– К, перенеси, я не переживу, если ты не сможешь

– Там правда засада, прости пожалуйста, ну такое время у меня сейчас, не вздохнуть не…

– У меня тоже этот чертов день только раз в году, и нет выбора что бы родиться в другое время. Я всю жизнь в декабре это делаю и буду делать, а у тебя каждый год будет много работы в это время

– Прости пожалуйста, у меня не получилось перенести. Учитывая это, у тебя там ненависть ко мне сейчас будет сильная, давай пока остановим наше общение на какое-то время. А то у меня от этих переживаний сердце начинает очень сильно болеть. Ты не важнее моей работы, но такой период у меня сейчас. Еще раз прости.

(“Отношения”, а точнее преследования мужчины закончились для автора совсем плохо. В ее ДР он ее послал, когда она с истерикой требовала у него встречи в качестве подарка)

Эволюция, я не знаю права я или нет, может быть надо было согласиться хотя бы на эти пару часов – мне никогда ничего больше и не предлагали, а может быть зря я вообще. Не хочу что бы у него что-то болело. Я человек эмоциональный, не очень умею красиво и правильно выражаться, но у меня нет ненависти и даже злости, у меня есть только большая пустота внутри и боль — плохо без него.

(Автор, вы как голодный людоед в ломке. Вы хотите продолжать питаться человеком, который изо всех сил избегает встречи с вами. Ваше описание любви плотоядно. Вот это, в начале письма: “Я никогда не испытывала таких чувств, меня завораживало в нем все: его руки, его голос, как он стоял и говорил по телефону, его внешность, его запах, его дело, которому он посвятил себя всего”. Так могла бы написать пиявка про животное, которое приходит на водопой, а она вцепляется в его вкусный, сочный, мясистый бок и наслаждается. Но слюна пиявки хотя бы лечебна, а ваша нет)

Может быть мои границы и заканчивались там, где мне было очерчено пара часов. У него работа и цель в жизни, а у меня всего лишь день рождения и желание провести его с ним. И я не понимала, как быть любовницей, всегда хотелось его больше. Сейчас я выгляжу жалко, думаю, что это будет самый тяжелый праздник в моей жизни. Но с другой стороны у людей и похуже ситуации в отношениях бывают. Только все равно не понимаю, как я могла изменить ситуацию, где я неправильно видела свои границы и не смогла поднять значимость, а только сильнее ее опускала. Я многому научилась, но основное так и не поняла.

(Не знаю, чему научилась автор, если основное, про границы, она совсем не поняла. Границы КП проходят не там, где человек вам разрешает приблизиться, а там, где он хочет этого. Друзья, вам вопрос на засыпку. Как определить, что человек хочет сближения? Только без лазов в голову, пожалуйста. Там где начинается лаз в голову, КП заканчивается)