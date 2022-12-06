 

Гражданам разрешат оформлять кредиты путём телефонного разговора

06.12.2022, 15:33, Разное
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Новые поправки в Гражданский кодекс Российской Федерации позволят россиянам с ещё бо́льшей простотой получать кредиты. Если соответствующий законопроект примут, оформить займ можно будет даже по телефону.

Ранее граждане были вынуждены для заключения кредитного договора лично посещать банк, либо им было необходимо регистрировать биометрические данные и покупать усиленную квалифицированную электронную подпись. Чтобы высвободить человекочасы, предлагается разрешить оформление кредита по факту принятия звонка из банка.

Некоторые депутаты подвергли критике предложенную реформу. По их мнению, новый порядок открывает простор для мошенничества, заключающегося в выдаче кредитов без реального согласия клиентов. Авторы законопроекта ответили, что права граждан не нарушаются: в течение 3 дней со дня оформления кредита по мобильной связи клиент сможет обратиться в банк с отказом от договора, для чего ему потребуется всего лишь нотариально заверенная копия паспорта, нотариально заверенная запись телефонного разговора с работником банка и СНИЛС.

Банкам, которые будут неправомерно отказывать в отмене договоров, грозит административная ответственность: предупреждение в случае первого совершения правонарушения и штраф в размере 10000 рублей в последующие разы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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