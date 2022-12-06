В РФ начались продажи гибридных кроссоверов Aito M5 по цене от 4,2 млн рублей

В РФ появились новые гибридные кроссоверы Huawei Aito M5.

Известно, что цена китайского гибрида составит от 4,2 до 5 млн рублей. Производителем указано, что новая модель имеет 1,5-литровый бензиновый агрегат и электрическую силовую установку с общей мощностью 500 л.с. На полном баке автомобиль способен преодолеть до 1200 километров. В салоне кроссовера установили цифровую приборную панель и качественную акустику.

Также указано о применении дорогих материалов отделки, придающих более изящный дизайн интерьеру салона. В свою очередь, более точные характеристики новой модели пока засекречены китайским брендом.