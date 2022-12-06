 

Mercedes-Benz представила новый 800-сильный седан Mercedes-AMG S 63 E Perfomance

06.12.2022, 15:30, Разное
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Немецкий автогигант Mercedes-Benz официально презентовал “заряженную” версию модели Mercedes-AMG S 63 E Perfomance.

Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой. Под капотом использовали 4-литровый бензиновый двигатель и электромотор, которые в паре выдают 791 л.с. мощности. Разгон до сотни занимает около 3,2 секунды, а предельная скорость ограничена на уровне 290 км в час. Кроме того, Mercedes-AMG S 63 E Perfomance предполагает уникальную систему Active Ride Control для управления задними колесами.

Отличить “заряженный” седан можно по решетке радиатора, головной оптике, а также 21-дюймовым колесным дискам. Производитель пока не объявляет дату начала продаж и стоимость новой версии Mercedes-AMG S 63 E Perfomance.


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