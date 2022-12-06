Мнение: Дожить до рассвета
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Мгла всё плотнее сгущается над страной, и уже есть сомнения в том, что когда-либо рассветет. Тем не менее – надо верить, что разум – когда-нибудь – если и не победит, то хотя бы сведет вничью безнадежный поединок с наползающей хтонью. Веду свой блог для тех, кто не хочет отчаиваться.
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Источник: Размышления вольного социолога
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