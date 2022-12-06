 

Мнение: Дожить до рассвета

06.12.2022, 15:13, Разное
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Мгла всё плотнее сгущается над страной, и уже есть сомнения в том, что когда-либо рассветет. Тем не менее – надо верить, что разум – когда-нибудь – если и не победит, то хотя бы сведет вничью безнадежный поединок с наползающей хтонью. Веду свой блог для тех, кто не хочет отчаиваться.

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Всем – спасибо!

Источник: Размышления вольного социолога


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