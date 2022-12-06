Какое счастье – Личное мнение

Когда я написала, что Полина Диброва сделала новую грудь для своего Диброва, многие почему-то не согласились.

Предполагали разное, кто-то даже сказал, что бабушка скоро помрёт, а новая грудь Полинке пригодится в будущем.



Фото: Соцсети

Не дождётесь. Лихой Дибров дал интервью.

После микроинсульта, который произошёл пару лет назад, Дибров бросил курить и пить.

«Два года ни капли вообще», — подтверждает Дибров.

Да, кое-какие проблемки всё ещё есть — в бане, например, через пять минут уже некомфортно, но Дима поставил паровую бочку себе. Тело парится, молодеет, а голова торчит наружу и не подверженна высоким температурам.

«Бывает темное пятно, мертвая зона, когда забываешь слово. Еще труднее сидеть в сауне, больше 5 минут не сможешь. Если сейчас пойдешь в сауну, уже где-то на пятой минуте начинает портиться самочувствие. Давление мгновенно подскакивает».

Слово забывает — да не это самое главное! Подумаешь, слово — тут, бывает, не помнишь, как лето прошло. Так что со здоровьем у Диброва всё отлично, а дальше будет только лучше.

А Полинка — да, сделала грудь. Чтобы Диброва порадовать. Сидит он в бочке, голова наружу, глазами вертит, а тут жена вышагивает. Радует своим видом.

Лепота.

Есть у меня надежда, что Дибров проживёт легко ещё лет двадцать, а то и тридцать. Полинка к тому времени выйдет на пенсию и займётся разведением ремонтантной клубники.

Вот оно — счастье-то. Мечтаете о таком же?

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