 

Жителей Новошахтинска призвали покинуть улицы и укрыться после стрельбы по полицейским

06.12.2022, 15:05, Новости дня
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Власти Новошахтинска в Ростовской области, где в пригороде мужчина стрелял в полицейских и ранил одного, призвали жителей покинуть улицы, укрыться в помещениях и не пытаться самим задерживать разыскиваемого, говорится в опубликованном на официальном сайте администрации города заявлении.

«В городе проводятся мероприятия по поиску и задержанию злоумышленника, осуществившего нападение на сотрудников правоохранительных органов. В связи с этим в данный момент необходимо покинуть улицы, укрыться в помещениях и не пытаться самостоятельно участвовать в задержании подозреваемого», – передает ТАСС текст сообщения.

В правоохранительных органах города сообщили, что в районе Новой Соколовки один из выездов из Новошахтинска, в нескольких километрах от административной границы с ЛНР, перекрыт из-за стрельбы по полицейским.

Во вторник неизвестный в камуфляжной одежде открыл огонь по полицейским, один сотрудник получил ранения. В правоохранительных органах сообщили, что стрельбу по полицейским в Новошахтинске Ростовской области открыл дезертир.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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