 

Ikon: В Улан-Баторе во время протестов ранены 13 полицейских

06.12.2022, 15:05, Новости дня
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В ходе акций протеста в Улан-Баторе фиксировали случаи вандализма, ранения получили 13 сотрудников полиции, информирует издание Ikon со ссылкой на Главное управление полиции Монголии.

Один из них госпитализирован со сломанным носом, передает ТАСС со ссылкой на публикацию. Также сообщается о случаях вандализма. Так, на здании правительства Монголии разбиты стеклянные двери и окна, разрушен забор. Возле отеля «Туушин» повреждены автомобили.

Ранее губернатор и мэр Улан-Батора Долгорсурэнгийн Сумьяабазар издал указ о силовом разгоне участников протестов на центральной площади столицы. Масштабные акции протеста начались после сообщений о краже угля на сумму 6,5 млн тонн на сумму 1,8 млрд долларов. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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