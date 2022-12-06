 

Премьер Мишустин дал поручение устранить технологические ошибки в производстве снабжения ВС России

06.12.2022, 15:05, Новости дня
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил устранить технологические ошибки в производственных процессах по снабжению ВС России.

По его словам, необходимо проанализировать итоги первого месяца в рамках Совета, чтобы устранить оставшиеся технологические ошибки в производстве. Мишустин также напомнил о персональной ответственности должностных лиц за курирование процесса, передает РИА «Новости».

Также премьер сообщил, что темпы реализации задач по экипировке, медикаментам и снаряжению в рамках для нужд российских военных должны постоянно наращиваться.

Кроме того, по словам Мишустина, Министерство обороны, Росгвардия, МВД и ФСБ отчитались о приведении нормативов обеспеченности в соответствие к реальным потребностям.

В заключение он поручил оперативно определить ключевые приоритеты в поставках.

Ранее президент Владимир Путин поручил увеличить производство нужной армии РФ продукции.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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