Премьер Мишустин дал поручение устранить технологические ошибки в производстве снабжения ВС России
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил устранить технологические ошибки в производственных процессах по снабжению ВС России.
По его словам, необходимо проанализировать итоги первого месяца в рамках Совета, чтобы устранить оставшиеся технологические ошибки в производстве. Мишустин также напомнил о персональной ответственности должностных лиц за курирование процесса, передает РИА «Новости».
Также премьер сообщил, что темпы реализации задач по экипировке, медикаментам и снаряжению в рамках для нужд российских военных должны постоянно наращиваться.
Кроме того, по словам Мишустина, Министерство обороны, Росгвардия, МВД и ФСБ отчитались о приведении нормативов обеспеченности в соответствие к реальным потребностям.
В заключение он поручил оперативно определить ключевые приоритеты в поставках.
Ранее президент Владимир Путин поручил увеличить производство нужной армии РФ продукции.
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