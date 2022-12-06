Сериал “Уэнсдэй” раскритиковали за несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм на съемках

Похоже, пользователи сети все же нашли изъян в новом сериале Тима Бертона “Уэнсдэй”, бьющем все рекорды просмотров на Netflix. На днях исполнительница главной роли, 20-летняя Дженна Ортега, в диалоге с изданием NME призналась, что снималась в одной из ключевых сцен проекта с положительным результатом теста на COVID-19.

Я сама поставила хореографию, – сказала Дженна, имея в виду танец Уэнсдэй под песню The Cramps “Goo Goo Muck”, быстро ставший трендом в социальных сетях. – Я получила песню примерно за неделю до съемок и просто извлекала из себя все, что могла… Это безумие, потому что это был мой первый день с COVID-19, и сниматься было ужасно.

Кроме того, Дженна подробно описала свое состояние в первый день болезни.

Я проснулась, и у меня болело все тело – это странно, потому что я никогда не болею, а когда болею, это не очень тяжело, – добавила актриса. – Я чувствовала себя так, словно меня сбила машина, а в моем горле застрял маленький царапающий его гоблин. Я просила снять сцену в другой день, но у нас не было времени. Думаю, вероятно, тогда я могла бы сыграть гораздо лучше.

Продюсерская компания MGM заявила, “что все протоколы по борьбе с COVID-19 были соблюдены, а как только Дженна получила положительный тест, ее устранили со съемочной площадки”. Несмотря на это, шоу неминуемо столкнулось с общественной критикой. Некоторые поклонники поддерживают Дженну, предполагая, что она никак не могла повлиять на ситуацию и чувствовала себя обязанной работать дальше.

Это плохо, верно? Мы все согласны с тем, что это какая-то работа через силу. Логичный вопрос: почему, черт возьми, ее не отправили домой? Она могла бы ужасно разболеться или заразить других. Она ждала результата теста во время съемок, и ведь он оказался положительным, поэтому она все равно должна была изолироваться на время ожидания. Художественное видение Тима Бертона ценой человеческих жизней, – пишет пользователь под ником @LilySimpson1312.

Другие фанаты, в свою очередь, осуждают актрису.

Да, это очень плохо. Это был опасный, неэтичный и крайне эгоистичный поступок, как с ее стороны, так и со стороны режиссеров и продюсеров. Невозможно раскрутить актрису, сознательно подвергающую сотни актеров и съемочную группу риску заражения COVID-19, – возмутился @CarrieCnh12.

Напомним, что премьера “Уэнсдэй” (спин-оффа “Семейки Аддамс”) состоялась на Netflix 23 ноября. Сюжет шоу крутится вокруг дочери Гомеса и Мортиши Аддамс, которая вынуждена осваиваться в новой школе. Впрочем, Уэнсдэй попадает в необычное учебное заведение: здесь учатся вампиры, оборотни и серены, а в соседнем городке происходят странные и жуткие вещи.

Напомним, что Семейка Аддамс была создана американским художником Чарльзом Аддамсом в 1938 году для газетных комиксов. На протяжении многих лет мрачное семейство становилась источником вдохновения кинематографистов. В 1964-1966 годах на канале ABC выходил сериал, посвященный Аддамсам, а в 1991 году вышел самый знаменитый фильм режиссера Барри Зонненфельда (с Кристиной Риччи в роли Уэнсдэй), который впоследствии сделал их культовыми персонажами. В 1993-м он снял продолжение под названием “Семейные ценности Аддамсов”, а в 2010 году на Бродвее поставили мюзикл по мотивам фильмов и представили две анимационные картины.