 

Джонни Депп мог сыграть в “Криминальном чтиве” Квентина Тарантино

06.12.2022, 14:55, Разное
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Кто бы мог подумать, но актерский состав легендарного “Криминального чтива” мог быть совершенно другим. Недавно в сети появился список актеров, согласно которому 59-летний Джонни Депп был вторым кандидатом на роль Тыковки, которая в итоге досталась Тиму Роту. В эфире подкаста под названием 2 Bears, 1 Cave режиссер ленты Квентин Тарантино подробнее рассказал о подборе каста для одного из знаковых фильмов 90-х.

Я не знал точно, кого хотел бы видеть в той или иной роли, поэтому я написал гигантский список с кучей имен. Я хотел, чтобы все они были предварительно одобрены, и не знал, сработает ли это, понравлюсь ли я им, и хорошо ли они справятся с работой. Я просто хотел получить их одобрение, – объяснил он.

По словам режиссера, выбирая актера на роль Тыковки, сам он изначально настаивал на кандидатуре Кристиана Слейтера, однако исполнительный директор картины Майк Медавой хотел видеть в этом образе Деппа. Тарантино подчеркнул, что сначала подумал, что выбор Майка обусловлен баснословными кассовыми сборами, которые мог обеспечить фильму Джонни. Однако это было не так.

Майк сказал: “Это не прибавит ни цента, но мне от этого станет лучше”, – вспомнил Тарантино.

Фильм “Криминальное чтиво” вышел на экраны в 1994 году и почти сразу приобрел статус культового. Главные роли в картине сыграли сам Квентин Тарантино, Джон Траволта, Сэмюэл Л. Джексон, Ума Турман, Брюс Уиллис, Тим Рот, Кристофер Уокен и другие. 

Квентин Тарантино в “Криминальном чтиве”Тим Рот в роли Тыковки


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