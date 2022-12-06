Остаются в моде, но станут еще замысловатее: трендовые тенденции популярных причесок с косами на 2023 год

Косы никогда не выходили из моды, однако в последнее время они являются самыми популярными трендами. Наступающий 2023 год не является исключением, и предстоящий сезон нас порадует обилием оригинальных причесок не с простыми традиционными, а замысловатыми и экстравагантными косами.

Большие кольца

Очень стильно и эффектно смотрится прическа с большими плетениями. Она нарядная и удобная, очень оригинальная и подходящая представительницам прекрасного пола любых возрастов.

Разделите волосы горизонтальных пробором на уровне мочек ушей, затем сделайте несколько вертикальных проборов на верхней части волос. Чередуйте французское плетение с обычными жгутами, не затягивая волосы в тугие косы. Нижнюю часть локонов оставьте распущенными, украсьте прическу декоративной заколкой.

Четырехсекционная коса

Очень стильная прическа с косой, которую вы легко можете научиться плести. Отделите двумя вертикальными прядями волосы по центру затылочной зоны. Затем выделенную широкую прядь разделите на две части, затем снова на две части. Переплетите две боковые пряди между собой, затем перекрестите те, которые остались посередине. Продолжайте эти манипуляции до достижения нужной вам длины, затем закрепите кончики волос резинкой или декоративной заколкой.

Две четырехсекционных косы

По принципу плетения одной четырехсекционной косы вы можете выполнить два элемента прически. Разделите волосы одним вертикальным пробором посередине затылочной части и каждую из частей сплетите в косичку. Постарайтесь не затягивать плетение, сделайте его более объемным, чтобы прическа получилась пышной.

Свободная коса

Представленная модель прически является очень нежной и женственной, ее можно использовать в качестве нарядной для свадьбы, выпускного вечера, новогоднего бала и других торжественных мероприятий. Разделите волосы на три пряди и начинайте их сплетать в перевернутую косу (пряди помещаются не одна на другую, а одна под другую). Помните о том, что плетение должно быть максимально свободным. Можно сделать его не ровным вертикальным, а боковым (под выбранным вами углом). Закрепите косу резинкой на уровне шеи (постарайтесь спрятать резинку под волосами, чтобы ее не было видно).

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Пучок с косичками

Если вы являетесь счастливой обладательницей длинных волос, отличным выбором станет прическа с пучком и косами. Сплетите три косички по направлению ото лба и до макушки (лучше использовать французское плетение, чтобы косы были прижаты к голове), затем соберите все локоны в хвостик и сделайте пучок, обернув волосы вокруг своей оси или сделав петлю. Можете импровизировать с формой пучка, количество косичек также зависит от вашего вкуса.

Косички в виде веночка

Очень милая и славная прическа с челкой, которая может выступать в качестве повседневной и нарядной. Отделите по три пряди от центра головы и по направлению по обе стороны. Сплетите две косички удобным для вас способом (не затягивая). Соберите все волосы вместе с косичками в низкий хвостик на затылочной зоне.

На коротких волосах

Если вы предпочитаете короткие стрижки, нет повода отказываться от модных тенденций. Отделите часть волос на одной или с двух сторон и сплетите их оригинальным способом в косички (также можете выбирать любое плетение) вдоль длины волос. К примеру, если у вас длинная челка, вы можете сплести в косичку ее или использовать другие самые длинные в прическе пряди.

Низкий хвост с косичками и жемчугом

Очень нежная и женственная прическа для любых торжественных мероприятий и для повседневного использования. Расчешите волосы по направлению длины, отделите две пряди по бокам, которые необходимо сплести в косички (традиционные или французские). Посередине прикрепите вертикальную полоску жемчуга. Соберите все волосы в хвостик, закрепите резинкой. Отделите одну прядь и оберните ее вокруг его основания, зафиксируйте кончики невидимкой.