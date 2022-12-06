Самые модные пиджаки и жакеты 2023: ключевые особенности и интересные модели

Пиджаки и жакеты давно стали частью гардероба модной современной женщины. В наступающем 2023 году эти предметы одежды станут особо популярными, поэтому у вас есть время подобрать себе одну или несколько оригинальных моделей. Предлагается рассмотреть варианты трендовых пиджаков и жакетов, а также обратить внимание на то, с чем их правильно сочетать.

Фасон

Разнообразию фасонов можно позавидовать, поскольку в предстоящем сезоне мода стала более чем демократичной. Вы можете выбрать варианты по своей фигуре и вкусу, у вас будет возможность остановиться на том, что вас больше всего привлекает. Например, по-прежнему в моде стиль оверсайз, который идеален для создания многослойного лука. Он делает фигуру более стройной и может подходить к любому низу (брюки, юбка, платье и пр.).

Классический пиджак, который отличается минималистическим и универсальным стилем, является базовым и должен присутствовать в гардеробе любой женщины. Вы легко можете использовать его в качестве деловой и повседневной, прогулочной и даже нарядной одежды. Сочетать такую вещь можно с любыми предметами одежды.

Приталенные пиджаки также входят в моду, поскольку делаю образ женственным, и подчеркивают красоту фигуры. Вы можете носить их с брюками, а также юбками и платьями любой длины (начиная с мини и заканчивая макси).

Кроп-модели и удлиненные модели также входят в моду, поскольку дают возможность представительница прекрасного пола выбрать себе предмет одежды предпочтительной длины. Если вы хотите не обделить вниманием нижнюю часть образа, отдайте предпочтение кроп-модели до талии, если хотите прикрыть бедра, выбирайте удлиненный жакет или пиджак.

Оригинальные фасоны всегда в тренде, и это в том числе касается пиджаков и жакетов. Выберите креативный фасон, внимание и восторг окружающих вам обеспечен.

Материалы

Как в плане фасона, к выбору материала предъявлены минимальные требования, поскольку допускаются разные варианты. Главное и единственное условие – это чтобы материал был качественным, держал форму и долго не терял товарного вида. Очень удачным станет выбор шерсти, полушерсти, вискозы, льна хлопка, полиэстера, поскольку эти ткани являются и называются костюмными. Нужно внимательно прочесть состав, чтобы иметь представление о том, как правильно ухаживать за изделием.

Кожаные пиджаки и жакеты снова вернулись в моду, поэтому вы можете соединить их с другими кожаными предметами одежды или оставить в виде единственного акцента из этого материала. Стоит напомнить о том, что кожа может быть как натуральной, так и искусственной, поэтому выбор за вами.

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Бархатные изделия смотрятся очень дорого и нарядно, они приятны на ощупь и помогут вам одолеть холод.

Твидовые пиджаки и жакеты вообще никогда не выходят из моды, и наступающий сезон не является исключением. Выбирайте разные варианты и сочетайте их с любыми предметами одежды (разных стилей, начиная от классики и заканчивая спортивным).

Джинсовые пиджаки и жакеты на время оставили модные пьедесталы, но сегодня они снова заняли свое почетное место. Выбирайте изделие любого фасона, сочетать можно не только с джинсами, поскольку сам по себе пиджак из денима гармонично смотрится с любыми вещами.

Цвета

Очень много вариантов цветов, которые подчеркнуть вашу осведомленность в модных тенденциях. Базовые цвета всегда в моде, поэтому можете смело выбирать черный, белый, серый, бежевый и синий станут теми вариантами, которые подойдут к любому луку. Яркие оттенки также не сдают своих позиций, поэтому вы можете остановить свой выбор практически на любом из них. Самыми актуальными будут зеленый, розовый, голубой, горчичный, оранжевый (коричнево-рыжий).

Принты

Они также являются разными. В тренде геометрические расцветки, в частности клетка. Гусиные лапки также не снижаются со своих позиций, в моде колорблок (сочетание несколько расцветок, принтов и фактур ткани). Вы можете соединить однотонную часть с цветной, тонкую ткань с плотным материалом, поэкспериментировать с фасоном и создать креативную и уникальную вещь (если вы являетесь рукодельницей, сможете ее сделать сами, а если нет, воспользоваться услугами ателье).

Сочетания

Пиджаки могут быть составной частью костюма. Их можно также носить с другими брюками, юбками, платьем. Длина нижней части лука может быть разной: от мини до макси. Материал также разнообразным: от джинсов до кожаных брюк, а также платьев и юбок из плотных или утонченных тканей.