Скандалы: Эффект частичной мобилизации

В России резко сократилось число бедных россиян

По итогам третьего квартала 2022 года 15,3 млн россиян (10,5% жителей страны) перешли границу бедности, следует из официальной статистики Росстата. По данным ведомства, за чертой оказались те, чьи доходы не превышают 13 тысяч 688 рублей в месяц. Бедных к осени стало меньше, чем было в начале года.

Под конец 2021 года численность населения с доходами ниже границы бедности составляла 16,1 млн человек (11%). А вот статистика за первый квартал текущего года оказалась ужасающей: доля малоимущего населения за январь, февраль и март увеличилась до 20,9 млн россиян (14,3% жителей страны). И вот к концу третьего квартала 2022 года «список» малоимущих фантастически сократился почти на 5 млн человек.

Тревожные цифры первого квартала генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев объяснил разгулом инфляции. «На статистику тогда повлияла инфляция за первый квартал. Причем, это потребительская инфляция — цены на товары и услуги», — отметил Журавлев.

Напомним, что в январе уровень инфляции составлял 1%, в феврале уже 2,2%, а на фоне начала СВО инфляция разогналась до 10,0%. Заметнее всего выросли цены на непродовольственные товары (+12,9%). В регионах разброс по индексу цен тогда составлял от 2,7% до 13,2%.

Главный экономист Института фондового рынка и управления (ИФРУ), кандидат экономических наук Михаил Беляев считает, что к третьему кварталу статистику преимущественно подправили социальные выплаты и зарплаты.

«В последнее время было много таких выплат, которые касались и семей с детьми, ряд других выплат, плюс индексация пенсий. В общем-то в некоторых отраслях наблюдался даже рост зарплат. А Росстат же учитывает четкие параметры. Граница бедности — 13 тыс 688 рублей и ни рублем больше. Если этот показатель превышен, пусть даже незначительно, то в жизни человека мало что изменилось, но официально он уже не входит в численность населения с доходами ниже границы бедности», — пояснил Беляев.

Доктор экономических наук, профессор НИУ ВШЭ Иосиф Дискин добавляет, что миллионы россиян «выпали» из числа малоимущих в том числе и за счет выплат мобилизованным.

«Давайте вспомним, что произошло за эти девять месяцев — началась специальная военная операция. В силу этого существенно возросли доходы работников военных предприятий, связанных с оборонной промышленностью. Значимо возросли доходы людей, обслуживающих параллельный импорт, логистику. Но в целом за 9 месяцев значимо сократились доходы среднего класса. А доходы нижних децилей — трех низкодоходных групп — выросли. В том числе существенно выросли доходы тех, кто попал под частичную мобилизацию. А это были в основном все-таки представители низкодоходных групп. Мы же говорим о средних значениях: и когда человек из такой группы стал получать 100 тыс рублей вместо 10 тысяч, это значит, что это оказывает существенное влияние на весь дециль. Вот и произошло снижение бедности для целого ряда семей, уровень жизни таких семей существенно изменился», — отметил Иосиф Дискин.

Дмитрий Журавлев согласен, что выплаты от государства, в том числе и мобилизованным, смогли сократить число бедных россиян — средний доход российских семей вырос. «Вопрос только в том, что в регионах разная граница этой бедности. Данные Росстата — «средняя температура по больнице». Бедность это что? Это уровень потребления. Надо будет внимательно посмотреть динамику в следующем квартале», — отметил Журавлев.

Росстат уточняет, что численность населения с доходами ниже границы бедности начала сокращаться еще в первом полугодии, когда по итогам первых шести месяцев 2022 года за чертой бедности находились 18,9 млн россиян (или 13% населения). Непосредственно во втором квартале таких граждан стало 17,6 миллионов (12,1%). А по итогам третьего квартала, если сравнивать со вторым кварталом, группу малоимущих покинули 2,3 млн человек (до 15,3 млн человек или 10,5%).

В то же самое время Росстат фиксировал сокращение реальных располагаемых доходов россиян. По итогам первого, второго и третьего кварталов реальные располагаемые доходы сократились на 1,2%, 0,8% и 3,4% соответственно. За девять месяцев сокращение составило -1.7%. То есть снижалась и доходы россиян, и количество бедных жителей России.

Ведомство статистику официально объясняет увеличением социальных выплат и ростом зарплат.

Так, по сравнению с третьим кварталом 2021 года объем соцвыплат в июле, августе и сентябре 2022 года увеличился на 170,4 млрд рублей (с 4,18 трлн рублей до 4,35 трлн рублей). Разница между вторым и третьим кварталами 2022 года еще ощутимее: плюс 243,4 млрд рублей. За счет адресных мер социальной поддержки доходы наименее обеспеченных россиян в третьем квартале в номинальном выражении выросли на 27,8%.

Что касается оплаты труда наемных работников, то, по данным Росстата, в третьем квартале 2022 года россияне получили от работодателей на 1,1 трлн рублей больше (всего — 11,1 трлн рублей). Это если сравнивать с аналогичным периодом 2021 года. Разница между вторым и третьим кварталами 2022 года составила +157,2 млрд рублей.

«Хорошо, что статистика все-таки пошла в плюс, но когда 10,5% жителей страны находятся за чертой бедности — это все равно очень много», — резюмировал Михаил Беляев.

Екатерина Максимова

Оригинал материала: “Новые известия”