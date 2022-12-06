В Петербурге мужчина из-за больного зуба угрожал взорвать дом

Вероятность теракта предотвратили правоохранительные органы в Санкт-Петербурге. Из-за больного зуба местный житель угрожал взорвать многоквартирный дом.

Необычное ЧП случилось в одном из многоквартирных домов Северной столицы. Гражданин, имя которого не называется, угрожал взорвать все здание, причем причиной этого стало состояние его ротовой полости. Как оказалось, у жителя Санкт-Петербурга был больной зуб, из-за чего он заявил о намерении устроить теракт.

Инцидент произошел вчера, с сообщением об угрозе взрыва обратились жильцы одной из многоэтажек. Причем информация поступила соответствующим службам Санкт-Петербурга глубокой ночью. 39-летний житель утверждал, что заминировал здание двумя килограммами тротила. Такое количество взрывчатки угрожало здоровью и жизни сотен людей.

Сотрудники полиции немедленно прибыли на место, тщательно проверив все помещения в доме. Однако никаких признаков наличия взрывчатых веществ ими найдено не было. Эвакуацию жильцов многоэтажки проводить не потребовалось. После того, как правоохранители допросили виновника происшествия, выяснилось, что никакого тротила на самом деле в здании нет. Звонил полицейским диспетчерам сам мужчина, по его словам, он обращался с больным зубом в поликлинику, однако там ему отказали. При этом сам житель Санкт-Петербурга находился в состоянии алкогольного опьянения. После задержания на месте хулигана отправили в участок, его дальнейшую судьбу решат итоги расследования всех обстоятельств случившегося.