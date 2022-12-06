Для признанного иноагентом телеканала «Дождь» разработают упрощённую процедуру возвращения в российскую юрисдикцию

Власти разработают упрощённую процедуру возвращения в российскую юрисдикцию СМИ и НКО,

переместивших своих сотрудников за рубеж после начала специальной военной

операции. Одним из первых ей сможет воспользоваться оппозиционный

телеканал «Дождь»*.

Слухи о

возможном возвращении в Россию подтвердил главный редактор телеканала Тихон

Дзядко, заявивший, что в случае лишения сотрудников «Дождя» европейского вида

на жительство у них попросту не будет другого выбора. В настоящее время телеканал ведёт

совместную работу с федеральными службами, чтобы как можно скорее

вывести его из списка иноагентов, сформировать цензурно-вещательный комитет и

определить объём льгот, который получит канал после возвращения в родную

гавань.

Прорабатываются такие способы стимулирования, как освобождение

журналистов от НДФЛ сроком до 3 лет, предоставление «брони» от мобилизации и выделение

эфирного времени на федеральных телеканалах.

«Они хоть

и оппозиционное СМИ, но они наши. Россияне своих не бросают, – сказал представитель одного из ведомств. – Конечно, как и многие патриоты, сотрудники «Дождя» в

первые недели спецоперации убежали за границу, но по поспешным решениям не судят. Мы сделаем всё, чтобы помочь им вернуться и оформить все необходимые документы».

* признан СМИ-иноагентом, но это временно

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