 

Как Блейк Лайвли выглядит на втором триместре беременности — новое фото

06.12.2022, 13:25, Разное
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Томительное ожидание пополнения в семье не мешает супругам-актерам Блейк Лайвли и Райану Рейнольдсу готовиться к Рождеству. Накануне Райан поделился в своем блоге шутливой фотографией, на которой они с возлюбленной, одетые в пижамы, запечатлены вместе с Санта-Клаусом и его женой Джессикой Клаус. На снимке отчетливо видно сильно округлившийся живот Блейк. 

Познакомились с Джессикой Клаус и ее мужем на “Полярном экспрессе”. Она была всем, о чем я всегда мечтал, с тех пор как был ребенком. От нее пахло булочками с корицей и сангрией, – написал он в посте.

Отметим, что Рейнольдс и Лайвли регулярно и с удовольствием показывают подписчикам новые “беременные” фото. О том, что они станут родителями в четвертый раз, стало известно в начале сентября. После этого Блейк впервые появилась на публике в начале ноября, а уже в конце месяца поддержала мужа на премии American Cinematheque Awards.

У пары уже есть три дочери — 7-летняя Джеймс, 5-летняя Инес и 2-летняя Бетти. Супруги познакомились на съемках картины “Зеленый фонарь” в 2010-м, но романтические отношения между ними завязались только год спустя. В 2012 году они тайно поженились.


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