Шольц – НАТО должно сдерживать Россию — но без прямой конфронтации

В связи с крушением мировой «архитектуры мира», вызванным политикой Москвы, одной из первоочередных задач для Североатлантического альянса становится сдерживание РФ — однако он должен избегать с ней «прямой конфронтации», убеждён канцлер Германии Олаф Шольц. Как пишет немецкий лидер в своей статье для Foreign Affairs, Германия готова принимать самое активное участие в противодействии Москве как в военной области, так и в сфере энергетики.



AP

Основанная на «ревизионизме» и «империализме» внешняя политика Москвы — и, в частности, принятое Кремлём решение начать специальную военную операцию на Украине — привели к «разрушению европейской и мировой архитектуры мира, создававшейся десятилетиями». Поэтому Североатлантический альянс обязан сдерживать Россию — но не допуская при этом прямой конфронтации с ней, пишет канцлер Германии Олаф Шольц в своей статье для журнала Foreign Affairs.

«Действия НАТО не должны привести к прямой конфронтации с Россией, однако альянс должен надёжно сдерживать дальнейшие агрессивные действия со стороны Москвы», — отмечает Шольц. Как подчёркивает немецкий лидер, Германия уже предприняла серьёзные шаги на этом направлении, значительно нарастила своё присутствие на восточных рубежах НАТО, в том числе в Литве, Словакии, Эстонии и Польше, а также приняла участие в военно-морских операциях «сдерживающе-оборонительного характера» в Балтийском море. Кроме того, Берлин будет продолжать выполнять свои обязательства в рамках организации совместной эксплуатации странами альянса ядерных сил — в том числе и посредством закупки самолётов F-35, которые могут оснащаться ядерными средствами поражения, обещает политик.

«Наш посыл в адрес Москвы предельно ясен: мы твёрдо намерены отстаивать каждую пядь территории НАТО», — пишет в своём материале Шольц. По мнению канцлера Германии, российский президент Владимир Путин рассчитывал на то, что у него получится посеять вражду между своими противниками, но его расчёт не оправдался — ведь и ЕС, и трансатлантический союз «стали как никогда сильными». «Наиболее наглядно это подтверждают беспрецедентные экономические санкции, с которыми столкнулась Россия, — полагает Шольц. — С самого начала конфликта было ясно, что эти санкции придётся поддерживать долго, поскольку их эффективность растёт с каждой неделей*. Путин должен понять, что если РФ будет пытаться диктовать условия мирного соглашения, ни единая из этих санкций снята не будет».

Как отмечает Шольц, Германия готова «в координации с своими партнёрами» обсуждать в рамках потенциального мирного урегулирования договорённости, касающиеся обеспечения безопасности Украины. Вместе с тем, «давать согласие на незаконную аннексию украинской территории под неубедительным предлогом фальшивых референдумов» Берлин не будет, предупреждает немецкий лидер. «Чтобы закончить эту войну, РФ должна вывести войска», — говорится в статье канцлера.

По мысли Шольца, РФ не только сплотила страны ЕС, НАТО и «Большой семёрки», которые единым фронтом выступили против её «агрессивной политики» , но и ускорила перемены в области экономики и энергетики, которые в долгосрочной перспективе ей навредят, а также ускорят переход на «чистые» источники энергии. Как вспоминает немецкий канцлер, сразу же после вступления в должность в декабре 2021 года он спросил у своих советников, есть ли у Берлина план на случай прекращения Москвой поставок газа в Европу — и получил отрицательный ответ.

Тогда правительство сразу же начало готовиться к наихудшему сценарию: в частности, за несколько дней до начала боевых действий на Украине Германия приостановила процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2», благодаря которому объём поставок голубого топлива из РФ в Европу должен был значительно вырасти. А в феврале 2022-го уже были готовы планы по снабжению Германии сжиженным газом, закупленным на мировом рынке за пределами Европы — и теперь Берлин уже готовится в ближайшие месяцы вводить в эксплуатацию первые плавучие регазификационные установки у своих берегов, рапортует немецкий лидер.

«Наихудший сценарий вскоре всё же случился, ведь Путин решил применить энергоресурсы как оружие, прекратив поставки и в Германию, и в остальные страны Европы, — напоминает Шольц. — Но Германия уже полностью отказалась от закупки российского угля, а вскоре ЕС прекратит закупать у РФ и нефть. Мы усвоили урок: безопасность Европы зиждется на диверсификации поставщиков энергоресурсов и маршрутов их доставки, а также на инвестировании в энергетическую безопасность». Окончательно этот посыл Европе помог усвоить взрыв на газопроводе «Северный поток», добавляет канцлер.

Как пишет немецкий лидер, его правительство предприняло целый ряд шагов по предотвращению нехватки энергоресурсов как в самой Германии, так и в Европе в целом: к примеру, оно временно возобновило работу угольных электростанций, перенесло отключение АЭС, а также начало постепенное повышение минимумов по заполняемости, обязательных для частных газохранилищ. Благодаря этим мерам немецкие газохранилища на настоящий момент заполнены до предела — и это «хороший для Германии и Европы задел на то, чтобы пережить зиму без нехватки газа», убеждён Шольц.

Российская спецоперация, вместе с тем, показала, что Европа ради защиты своей безопасности и независимости должна достигать амбициозных целей в плане энергетической политики, подчёркивает Шольц. «Отказ от ископаемых источников энергии приведёт к росту спроса на электроэнергию и водород, и Германия готовится к такому исходу, резко ускоряя переход на возобновляемые источники, включая ветряную и солнечную энергию, — разъясняет немецкий канцлер. — Наши цели ясны: к 2030 году как минимум 80% потребляемого немцами электричества будет генерироваться за счёт возобновляемых источников, а к 2045-му Германия достигнет «климатической нейтральности» — то есть, нулевого уровня выросов парниковых газов».

* Комментарий ИноТВ: отвечая на эти заявления Шольца, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил: «Определенные проблемы, безусловно, из-за санкций возникают, но до сих пор они были не критического характера, и здесь можно поспорить с господином Шольцем. Собственно, специалисты прекрасно видят процесс адаптации экономики РФ к этим условиям, и отрицать это было бы непрофессионально».