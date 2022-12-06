Комплекс номер один для каждой дамы: какие трендовые наряды зимы-2023 помогут замаскировать живот

Наступили холода, которые продлятся еще несколько месяцев. До летнего зноя еще очень далеко, поэтому некоторые женщины расслабились, перестали соблюдать строгую диету, начали посещать спортзалы реже. И итог не заставил себя ждать – появился небольшой живот. Не беда – при правильном выборе одежды проблему очень легко решить. Уверяем, окружающие даже не догадаются о том, что вы позволили себе гастрономические вольности. Сегодня расскажем о том, как скрыть наличие живота при помощи базовых предметов гардероба.

Верхняя одежда – пуховик

Первое правило, которого должна придерживаться любая женщина с лишним весом: не нужно пытаться прятаться за слоями ткани, многочисленными оборками и размером оверсайз – так вы выглядите еще объемнее. Изучите особенности своей фигуры, поймите сильные стороны, выявите слабые. Первые нужно подчеркивать одеждой, вторые – маскировать. А вот безразмерный костюм не делает ни того, ни другого.

Итак, пуховик. Это важнейший элемент женского гардероба в климате России с суровыми ветреными зимами. Чтобы скрыть живот, выбирайте модели средней длины – до уровня ягодиц. Допустима длина до колена, а вот от коротких легкомысленных курточек придется отказаться. Дутые пуховики, делающие даже из самой стройной девушки подобие снеговика, также вам не подходят. Яркие тона и блестящие материалы не лучший выбор, остановитесь на темном оттенке, например черном. Он визуально стройнит и не создаст проблем с подбором аксессуаров.

Когда лучше пальто

Если у вас выраженный живот, массивные бедра и ноги, лучше отказаться от пуховика в пользу приталенного пальто из благородных натуральных тканей. Удовольствие не из дешевых, но помните, что в нем вы без проблем проходите несколько сезонов. Приталенный силуэт подчеркнет женственность.

Выбирайте максимально лаконичные модели – без меха, капюшона. Чем меньше отвлекающих элементов, тем более стройной будете выглядеть вы. Кстати, модный в сезоне-2022-2023 тренч подходит вам идеально!

Свитера

Избегайте коротких облегающих моделей, а также свитеров с горизонтальными полосами. Крупные принты, а также яркие цвета следует исключить, поскольку они сделают акцент на несовершенствах фигуры, а это нам ни к чему. Оптимальный вариант – классический свитер с V-образным вырезом из тонкого материала: кашемира или шерсти. Хорошо подойдут рукава «летучая мышь».

Юбки, платья

Самый женственный элемент гардероба непременно нужно использовать. Чтобы скрыть небольшой живот, выбирайте модели с завышенной талией и трапециевидной формой.

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А вот от облегающих юбок стоит отказаться – они лишь сделают акцент на недостатке.

Не бойтесь носить платья. Однако выбирайте не мешковатые модели, а изящного приталенного кроя. Модель непременно должна подчеркивать достоинство фигуры, например красивые плечи или пышную грудь. Добавьте в образ интересный аксессуар и будьте уверены в своей неотразимости.

Брюки

Вам обязательно подойдут джинсы или брюки с завышенной талией, которые подчеркнут ягодицы и скроют живот. Обратите внимание на строгие классические тона – такие брюки будут уместны в любой ситуации, от прогулки по магазинам до романтического свидания в кафе.

Модели с завышенной талией можно смело гармонировать со свитерами, создавая удачные повседневные или праздничные луки.

Для работы в офисе составьте ансамбль – брюки удобного кроя, деловой пиджак приталенного силуэта и удлиненная водолазка. Вы замаскируете живот, но в течение всего рабочего дня не будете испытывать дискомфорт.

Это лишь базовые рекомендации, которые помогут вам составить гардероб, остаться модной и скрыть от окружающих небольшой живот. Помните, что каждая женщина индивидуальна. И порой есть смысл немного отойти от трендов и рекомендаций модных стилистов, чтобы получит образ, который действительно будет нравиться.