“Домик” для суккулентов: делаем горшочек из старой жестяной банки (инструкция и фото)

Наверняка у вас дома периодически появляются жестяные банки из-под газировки. Вы просто выбрасываете их, а ведь из них можно сделать оригинальные «домики» для небольших суккулентов или кактусов. Такие кашпо станут украшением вашего дома, его интересной изюминкой. Это очень простой проект для рукоделия.

С чего начать

Сначала приготовьте все требуемые материалы. Итак, вам понадобится:

жестяная банка; белая бумага; ремесленная краска (выбирайте любые цвета); черный маркер; ножницы; кисть; пистолет для горячего клея с палочками.

Промойте банку из-под газировки и дайте ей высохнуть на воздухе, прежде чем приступить к изготовлению кашпо.

Сделайте трафарет для вырезания

Сложите лист белой бумаги пополам и положите банку на него. Исользуйте банку из-под газировки в качестве ориентира, чтобы отметить бумагу примерно в 2 см от верхней и нижней части.

Теперь используйте маркер или ручку, чтобы соединить стороны, которые вы только что отметили, создав арку на бумаге. Вырежьте эту арку и разверните ее. У вас получится трафарет, по которому нужно будет вырезать отверстие в банке.

Вырежьте банку

Теперь приложите трафарет к банке и аккуратно обведите маркером. У вас получится контур для вырезания. Ничего, если горшок получится не идеально симметричным. Так он будет смотреться еще интереснее. Ведь это ручная работа.

Аккуратно вырежьте ножницами или канцелярским ножом одну сторону банки и сгладьте края. У вас получится открытое место для высадки растений. Края жестянок очень острые, поэтому обязательно обклейте их, например бумажным скотчем, или зашлифуйте наждачкой.

Время покраски!

Теперь осталось покрасить банку. Покройте всю внешнюю сторону белой краской, затем отложите ее в сторону, чтобы она высохла. Дайте ей по крайней мере 30 минут, но убедитесь, что она больше не липкая, прежде чем рисовать что-либо дальше.

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Как только банка высохнет, используйте кисть, чтобы покрыть верх и низ красной краской (вы можете выбрать любой другой цвет на свой вкус). Покройте всю верхнюю часть банки, а также нижний край. Красить дно необязательно, если только вы не собираетесь подвешивать свои кашпо.

При желании дайте краске высохнуть, затем используйте круглую кисть или конец ластика для карандашей, чтобы расставить красные точки по всей банке. Разбросайте их в случайном порядке вокруг корпуса банки, пока не будете удовлетворены внешним видом. Затем используйте ту же кисть или ластик, чтобы добавить точки по всему краю горшочка.

Посадите внутрь растения

Отложите банку для просушки еще на 30 минут или больше. Когда краска на банке с газировкой полностью высохнет, можете использовать горячий клей, чтобы поместить внутрь искусственные суккуленты. Но еще лучше будет посадить туда живые растения.

Купите в цветочном магазине перлит (мелкий гравий) и грунт, засыпьте на дно кашпо сначала мелкие камешки, затем слой земли. Теперь можете сажать небольшие суккуленты. Их корни не слишком развиты, им вполне хватит места в таком горшочке. Только не забудьте проделать в донышке пару отверстий для оттока влаги. Теперь ваши оригинальные кашпо готовы.