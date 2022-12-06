SAIC выпустит премиальный кроссовер по цене Lada Vesta Sport

Компания Roewe в скором времени выпустит на рынок новый кроссовер под названием Roewe RX9.

Известно, что первые продажи начнутся уже в феврале следующего года, однако изначально транспортное средство будет доступно исключительно на китайском рынке. Приобрести новый паркетник RX9 можно будет по цене от 80 тысяч юаней. Покупателям представят две модификации с 5-7-местным салоном. Под капотом установлен 2-литровый бензиновый двигатель с турбиной на 234 л.с.

Предельная скорость кроссовера составит 200 км в час. Для автомобиля предусмотрели полноприводную систему. Паркетник выглядит достаточно современным благодаря новой головной оптике, решетке радиатора улучшенной формы, а также видоизмененным бамперам. В салоне предусмотрели виртуальную панель приборов.