 

В технополисе “Москва” разработали новый чип для гражданской авиации

06.12.2022, 12:31, Разное
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Предприятие производит радиочастотные фильтры на поверхностных акустических волнах. Их используют в системах навигации, связи и управления, в смартфонах и телевизорах.

Компания локализована на территории особой экономической зоны “Технополис Москва”. Произведенный предприятием фильтр находится на испытаниях в составе бортовой антенны самолета, сообщил Овчинский.

По его словам, разработки компании будут использовать в отечественных навигационных спутниковых системах гражданской авиации. Слова чиновника передает портал mos.ru.

Фильтр меньше реагирует на перепады температур, поэтому обеспечивает более чистый радиосигнал. Разработка позволяет увеличить плотность используемых информационных каналов.

Ранее сообщалось, что в технополисе “Москва” началось производство пластиковых поддонов. Продукция востребована промышленными предприятиями, логистическими центрами, складскими комплексами и оптовыми базами.

В начале 2023 года один из резидентов технополиса запустит производство лекарств. Планируется выпускать 80 наименований препаратов общим объемом до 3,6 миллиарда единиц.

Ежегодно в столице растет число новых предприятий. За пять лет инвестиции в экономику Москвы превысили 20 триллионов рублей.


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