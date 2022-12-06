 

Вместе с другим мужиком: Бросившая больного Кончаловского Высоцкая показала кольцо на пальце

06.12.2022, 12:31, Разное
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Несмотря на то, что актриса уже довольно долго вместе с Андреем Кончаловским, некоторые до сих пор не верят в искренность этого союза. Но нельзя не признать, что для своего любимого она готова на все! Не так давно, к примеру, Юлия Высоцкая рассказывала, что из-за болезни супруга, связанной с коленями, ей пришлось отказаться от любимого вида спорта – бега, которым она занималась с благоверным.

Хейтеры очень часто упрекают звезду театра и кино в том, что она, мол, со своим старым супругом из-за денег. Что звучит странно, учитывая то, как много работает актриса! Что уж говорить, для блондинки театр и телевидение – можно сказать, второй дом, ради которого она может расстаться с режиссером, хотя и на время.

Вот и на этот раз актриса бросила больного Андрея Кончаловского и умчала на съемки своего шоу на телевидении “Утро с Юлией Высоцкой”. В такие моменты она проводит время не с мужем, а с другим мужиком, ведь программу она ведет не одна – ее партнер Джемал Тетруашвили.

Вчера в микроблоге артистки появилось забавное фото, сделанное во время записи выпуска программы. В кадре: знаменитая блондинка показывает довольно некультурный жест – средний палец, смотря на который, внимание падает на огромное кольцо. А за спиной Юлии Высоцкой ее соведущий, который корчит смешную гримасу.


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