В шоу «Влюбись, если сможешь» Сердюкова настраивают против Арбузовой
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Новым героем шоу «Влюбись, если сможешь» стал блогер Николай Сердюков. Однако, как сообщают СМИ, в программе уже назревает конфликт, его настраивают против Эки Арбузовой.
Шоу «Влюбись, если сможешь» отличается от других романтических ТВ-конкурсов тем, что его участники не просто ищут любовь. Претенденты на построение отношений должны также пройти целый ряд испытаний и проверить свои чувства. Новичком на проекте стал Николай Сердюков, однако с первого дня он столкнулся с тем, что другие селебрити начали попытки манипулировать блогером. Так, звезду Сети начали настраивать против другой участницы Эки Арбузовой.
Стоит отметить, что отношение к ней других ребят, привлеченных организаторами в проект, часто негативное. Однако, как подметил сам Сердюков, оно ничем не оправдано. На самом деле Эка Арбузова очень приятная в общении, она очень тепло встретила новичка. Актриса и манекенщица, настоящее имя которой Эльвира Мамедова, в последних числах ноября отметила свой 29 день рождения. Ранее в шоу «Влюбись, если сможешь», она проявляла симпатию к Руслану Пегову, однако многие сочли такое поведение фальшивым.
Возможно, чтобы не допустить образования пары Сердюкова с моделью, блогера начали настраивать на конфликт с ней. Следует отметить, что некоторые участники в штыки восприняли и самого Николая. Так, его смелость возмутила Константина Белова, между тем, как Арбузовой, так и Виолетте Чиковани дерзкий образ блогера пришелся по душе. Уроженка Грузии даже отстранилась от Дмитрия Анохина и подкладывала Сердюкову больше всевозможных вкусностей. Ее старания увенчались успехом, для первого свидания парень выбрал именно Эку Арбузову. По словам самого селебрити, на такое решение его сподвигло внимание, уделяемое ему девушкой.
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