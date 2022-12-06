Зачем тебе уникальность? – Личное мнение

Когда при мне кто-то начинает выпендриваться каким-то своим особенным эксклюзивом, я начинаю смеяться.

Вот автомобиль у меня уникальный. Пальто — ни у кого такого нет. Туфли за сто тыщ мильёнов. И бухгалтер в офисе сидит — тоже уникальный.



Фото: Соцсети

С таким человеком мне становится скучно. Я достаю свой телефон, как у всех — очень массовый, и читаю там новости. Всё веселее, чем слушать бредни про уникальность.

Я считаю, что любой человек должен стремиться не к уникальным шмоткам, а к самому что ни на есть массововому. К тому, что сделано на конвейере — как можно в больших количествах. Только в этом случае, вещь будет приносить радость — и своей ценой, и безотказностью, надёжностью.

Когда что-то делается на конвейере, тогда и результат максимально предсказуем.

А уникальность — это тоже хорошо, но уникальными должны быть вы сами, а не то, чем вы пользуетесь.

И кстати, про бухгалтера в офисе — подавляющему большинству предпринимателей он не нужен. Только лишние траты и риск ошибок. Ведь любой человек может ошибаться.

Бухгалтерия же ошибок не терпит. Она должна быть конвейерной.

Всем своим я рекомендую «МАКО.Эксперт» — первую в России аутсорс-бухгалтерию, организованную по принципу конвейера.

Основатель компании «МАКО.Эксперт» Александр Лыков имеет многолетний опыт работы в сфере финансовых, бухгалтерских, аудиторских услуг в коммерческих и государственных организациях. Практический стаж работы 17 лет.

Идеально отлаженный бухгалтерский конвейер «МАКО.Эксперт» — это тридцать высококвалифицированных сотрудников, которые ведут бухгалтерию более пятисот предприятий разного размера и всех форм собственности. Достигается такая производительность разделением труда — каждый сотрудник «МАКО.Эксперт» выполняет одну элементарную операцию. Он знает её досконально и поэтому практически никогда не ошибается.

Если кто-то всё же совершит ошибку, её выявит специалист на следующем этапе работы. Но если вдруг случится практически невозможное, и вы по вине сотрудника бухгалтерского конвейера попадете на штрафы, то и в этом случае вы ничего не заплатите. И МАКО тоже платить не станет. А заплатит страховая компания «Росгосстрах», в которой ответственность «МАКО.Эксперт» застрахована на пять миллионов рублей. Как вам такие гарантии? Не слышала, чтобы кто-то подобное предлагал!

А ошибки делают все, независимо от ума, образования, опыта. И уникальности. Человеческий фактор никто не отменял. Вот только бухгалтерский конвейер «МАКО.Эксперт» свёл его влияние практически к нулю. Специалист заболел, впал в депрессию, забил на работу, решил уволиться? Его легко заменить — ведь нового специалиста придётся обучить всего одной простой операции.

МАКО выполняет любые бухгалтерские задачи, и даже немного больше:

● Бухгалтерский учёт.

● Отчетность и восстановление документов за предыдущие отчетные периоды.

● Налоговый учет. Возмещение НДС. Возврат переплат. Оптимизация налогов законными способами.

Общение с любыми государственными контролирующими органами и фондами.

● Взаимодействие с банками. Восстановление учета и подготовка всей необходимой документации для получения кредитов, гарантий, лизинга.

● Кадровое делопроизводство.

● Складской учёт.

● Создание, воссоздание, настройка IT-архитектуры под полноценное ведение финансового учёта.

По своей сути «МАКО.Эксперт» — это полноценная структурированная бухгалтерия, состоящая из шести узкоспециализированных отделов. Ровно такие бухгалтерии у больших компаний. Теперь, конвейерная бухгалтерия уровня крупнейших корпораций, доступна для предприятий малого и среднего бизнеса с любой формой собственности. Всего от 2’000 рублей в месяц! Это точно ниже зарплаты не только уникального, но и самого рядового бухгалтера!

Рекомендую изучить и присмотреться.

Реклама. ИП Минаичев П.Г.

—