Валя Карнавал, Люся Чеботина, Dava, Юля Гаврилина и MIA BOYKA на “Новой Песне года”

В зале собралось более 7 000 зрителей, а на сцену вышли Люся Чеботина, группа DABRO, Ваня Дмитриенко, Катя IOWA, Артем Качер, Катя Адушкина, Влад Соколовский, Тося Чайкина и многие другие.

Шоу в этом году получилось еще более масштабным и красочным. Так, Тося Чайкина появилась на сцене с огромными крыльями за спиной, Guma исполнила свой хит “Стеклянная” в космическом образе, а Егор Шип и Кирилл Скрипник вывезли на сцену “Ладу”. Все участники концерта получили именные дипломы, а открыли его, по традиции спев “Песня остается с человеком”.

Карина Кросс и Саша Стоун Тося Чайкина Катя Адушкина Артем Качер Юля Гаврилина Екатерина Иванчикова (IOWA) Группа DABRO Егор Шип и Кирилл Скрипник DAVA Люся Чеботина Ваня Дмитриенко Влад Соколовский MIA BOYKA