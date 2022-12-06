 

Валя Карнавал, Люся Чеботина, Dava, Юля Гаврилина и MIA BOYKA на “Новой Песне года”

06.12.2022, 12:00, Разное
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В зале собралось более 7 000 зрителей, а на сцену вышли Люся Чеботина,  группа DABRO, Ваня Дмитриенко, Катя IOWA, Артем Качер, Катя Адушкина, Влад Соколовский, Тося Чайкина и многие другие. 

Шоу в этом году получилось еще более масштабным и красочным. Так, Тося Чайкина появилась на сцене с огромными крыльями за спиной, Guma исполнила свой хит “Стеклянная” в космическом образе, а Егор Шип и Кирилл Скрипник вывезли на сцену “Ладу”. Все участники концерта получили именные дипломы, а открыли его, по традиции спев “Песня остается с человеком”.

Карина Кросс и Саша СтоунТося Чайкина Катя АдушкинаАртем КачерЮля ГаврилинаЕкатерина Иванчикова (IOWA) Группа DABROЕгор Шип и Кирилл СкрипникDAVAЛюся ЧеботинаВаня ДмитриенкоВлад СоколовскийMIA BOYKA

 


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