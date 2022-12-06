Хилари Дафф откровенно рассказала о расстройстве пищевого поведения

35-летняя звезда ситкома “Как я встретила вашего папу” Хилари Дафф поддерживает тренд на открытый диалог о ментальном здоровье. В новом интервью австралийскому Women’s Health она откровенно рассказала о расстройстве пищевого поведения, которым страдала в подростковом возрасте. Дафф вспомнила, как, будучи моложе, постоянно сравнивала себя с другими, из-за чего ей было сложно принять свое тело.

Из-за моей карьеры я не могла не думать: ”Я перед камерой, а все актрисы такие худые”, – сказала Хилари. – Это было просто ужасно.

Однако со временем она научилась любить свою внешность.

Я ценю свое здоровье, занимаюсь тем, что заставляет меня чувствовать себя сильной, вместо того, чтобы бездумно “прокачивать” свое тело, – подчеркнула она. – Я стараюсь проводить время с людьми, которые заставляют меня чувствовать себя хорошо, и разделяют мои взгляды на здоровье и позитивное отношение к телу, а также высыпаться и соблюдать баланс в своем рационе.

Отметим, что Хилари Дафф не первый раз рассказывает о своих проблемах с питанием. В мае этого года она дала большое интервью американскому аналогу этого же журнала и снялась для обложки полностью обнаженной.