 

Лидер АдГ – Запад должен волновать не послевоенный порядок, а достижение мира на Украине

06.12.2022, 11:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Те на Западе, кто призывает судить Россию за «военные преступления», не помогают в урегулировании украинского конфликта, заявил в интервью Die Welt сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла. Он призвал Запад прекратить ставить другие страны к позорному столбу, и вместо рассуждений о послевоенном порядке, сосредоточиться на достижении мира на Украине.


AP

Те на Западе, кто называют главу Кремля Владимира Путина «военным преступником» и призывают его судить, не способствуют окончанию конфликта на Украине, заявил в интервью Die Welt сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла. По его мнению, если отдельные солдаты и совершали противоправные действия, то нужно расследовать эти случаи, при чём с обеих сторон.

И поручить это он предлагает нейтральной инстанции: «Организация Объединённых наций должна этим заниматься, когда боевые действия, я надеюсь, закончатся». Хрупалла также напомнил, что Россия, Китай и США не признают решения Международного уголовного суда в Гааге. При этом американские экс-президенты «ответственны за бесчисленное количество смертей», подчеркнул немецкий политик. В связи с этим он призвал Запад не рассуждать о послевоенном порядке, а сосредоточиться на достижении мира на Украине.

Сопредседатель АдГ также в целом раскритиковал внешнюю политику Германии с характерной для неё манерой вмешиваться во внутренние дела других государств: «Мы не поддерживаем навязывание другим наших ценностей с помощью силы. Люди в других странах должны сами решать, как им жить. Я называю это уважением». «Германии вредит внешняя политика, ориентированная на ценности, когда Запад в зависимости от своих интересов ставит иностранные правительства к позорному столбу. Такая политика приводит к конфликтам и санкциям, которые вредят нашим торговым отношениям».

«Мы в АдГ поддерживаем внешнюю политику, ориентированную на наши интересы, благополучие нашей страны», подчеркнул Хрупалла. Поэтому он, к примеру, не видит проблемы в том, чтобы закупать у Ирана газ, ведь необходимо компенсировать дефицит российского голубого топлива: «США годами финансировали талибов, а мы всё равно покупаем СПГ из Америки. Как это вообще сочетается?»

В ходе интервью немецкий политик также раскритиковал планы Берлина по упрощению процедуры получения гражданства в стране: «Немецкое гражданство — это великое благо, и это позор, как с ним сейчас обращаются. Получение гражданства должны быть результатом успешной интеграции. Иначе мы создаём угрозу для мирного сосуществования в обществе».


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.01.22 / “Нам будет очень больно”: украинский политолог Романенко заявил о начале конца Украины

19.09.22 / Брюки с эластичной талией или куртка-оверсайз: как выглядеть стильно, когда вес нестабилен

09.11.22 / Стойкость и оттенок: как понять свойства и цвет краски для волос по цифрам и буквам на упаковке

02.11.22 / “Мобилизовался”: поникший из-за развода Газманов пошел другой дорогой

15.07.22 / Скандалы: Тула Дюмина поможет Петербургу Беглова восстанавливать Мариуполь  

08.09.22 / Розовее уже некуда: Пригожин призвал рублевских “толстосумов” активнее поддерживать Россию

06.09.22 / Мнение: Германия хочет использовать войну на Украине для установления контроля над Европой

08.07.22 / Байден назвал убийство Абэ трагедией для Японии

17.08.22 / Почему украинские активисты не смогли подать в суд на Евгения Пригожина

24.08.20 / Лукашенко: 150 тысяч человек, вышедшие в центре Минска под красно-белыми флагами — это болельщики «Спартака», праздновавшие победу над «Локомотивом»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика