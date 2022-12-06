Лидер АдГ – Запад должен волновать не послевоенный порядок, а достижение мира на Украине

Те на Западе, кто призывает судить Россию за «военные преступления», не помогают в урегулировании украинского конфликта, заявил в интервью Die Welt сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла. Он призвал Запад прекратить ставить другие страны к позорному столбу, и вместо рассуждений о послевоенном порядке, сосредоточиться на достижении мира на Украине.



AP

Те на Западе, кто называют главу Кремля Владимира Путина «военным преступником» и призывают его судить, не способствуют окончанию конфликта на Украине, заявил в интервью Die Welt сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла. По его мнению, если отдельные солдаты и совершали противоправные действия, то нужно расследовать эти случаи, при чём с обеих сторон.

И поручить это он предлагает нейтральной инстанции: «Организация Объединённых наций должна этим заниматься, когда боевые действия, я надеюсь, закончатся». Хрупалла также напомнил, что Россия, Китай и США не признают решения Международного уголовного суда в Гааге. При этом американские экс-президенты «ответственны за бесчисленное количество смертей», подчеркнул немецкий политик. В связи с этим он призвал Запад не рассуждать о послевоенном порядке, а сосредоточиться на достижении мира на Украине.

Сопредседатель АдГ также в целом раскритиковал внешнюю политику Германии с характерной для неё манерой вмешиваться во внутренние дела других государств: «Мы не поддерживаем навязывание другим наших ценностей с помощью силы. Люди в других странах должны сами решать, как им жить. Я называю это уважением». «Германии вредит внешняя политика, ориентированная на ценности, когда Запад в зависимости от своих интересов ставит иностранные правительства к позорному столбу. Такая политика приводит к конфликтам и санкциям, которые вредят нашим торговым отношениям».

«Мы в АдГ поддерживаем внешнюю политику, ориентированную на наши интересы, благополучие нашей страны», подчеркнул Хрупалла. Поэтому он, к примеру, не видит проблемы в том, чтобы закупать у Ирана газ, ведь необходимо компенсировать дефицит российского голубого топлива: «США годами финансировали талибов, а мы всё равно покупаем СПГ из Америки. Как это вообще сочетается?»

В ходе интервью немецкий политик также раскритиковал планы Берлина по упрощению процедуры получения гражданства в стране: «Немецкое гражданство — это великое благо, и это позор, как с ним сейчас обращаются. Получение гражданства должны быть результатом успешной интеграции. Иначе мы создаём угрозу для мирного сосуществования в обществе».