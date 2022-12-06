«Пока я жив, я никогда не смирюсь»

Гособвинение требует приговорить Илью Яшина* к 9 годам заключения.

После начала СВО в Украине бывший муниципальный депутат Илья Яшин (внесен Минюстом в реестр «иноагентов») был одним из немногих российских оппозиционных политиков, кто оставался в стране и занимал жесткую позицию по отношению к политике Кремля. И власти не оставили его без внимания: против оппозиционера возбудили дело за распространение «фейков» о российской армии по мотивам «политической ненависти». Поводом для уголовного преследования стал апрельский стрим Яшина, в котором он зачитывал комментарии представителей российской и украинской сторон.

Возражая против обвинения, политик в суде цитировал Путина и говорил о том, что настоящий житель обязан критически подходить к тому, что ему внушают власти. Однако у прокуратуры иной взгляд на этот счет: брифинги Минобороны и заявления властей априори правдивы и проверке могут не подвергаться, а любые сомнения — уголовка и срок.

Еще до возбуждения дела на 39-летнего оппозиционера заводили административные протоколы по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ (ст. 20.3.3 КоАП) и штрафовали по трем из них на 90 тыс. рублей. Уже тогда было очевидно, что готовится дело посерьезнее. Но Яшин в своих многочисленных интервью заявлял, что не собирается никуда уезжать и прятаться. Это была его принципиальная позиция.

«Давайте начистоту: с 24 февраля я прекрасно понимал, что меня арестуют. Все это понимали. Оперативники в «доверительном разговоре» несколько раз спросили:

«Ну объясни, чего ты не уехал-то? Тебе же четыре месяца дали на свободе. Всем было бы проще, если бы ты свалил», — написал Яшин уже после того, как оказался в СИЗО.

Илья Яшин и его адвокаты Михаил Бирюков, Мария Эйсмонт и Вадим Прохоров (слева направо) в Мещанском суде. Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Расследование «фейкового» дела длилось почти пять месяцев. Яшина задержали 12 июля при выходе из спецприемника, куда он был помещен на 15 суток якобы за неповиновение полицейским. А на следующий день отправили в СИЗО. В окончательной редакции обвинение политику предъявили в начале октября, вменив распространение военных «фейков» по мотивам «политической ненависти» (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК).

Согласно обвинительному заключению, Яшин в ходе стрима на YouTube, «предвидя наступление общественно опасных последствий, распространил недостоверные сведения о якобы совершенных преступлениях в Буче». По мнению стороны обвинения, вместе с этим Яшин пренебрежительно отзывался о действующей власти и якобы знал, что «распространенная им ложная информация» вызовет интерес широкого круга лиц, поскольку он является публичным лицом.

«Разве за это можно отправлять в тюрьму?»

В начале ноября дело Яшина передали в Мещанский суд Москвы. Председательствующей Оксане Горюновой потребовалось четыре заседания, чтобы выслушать стороны и уйти на приговор. К удивлению родных и друзей Яшина процесс прошел в открытом режиме, хотя ранее суды, продлевавшие ему арест, не допускали слушателей и прессу.

29 ноября прокурор Сергей Белов начал представлять доказательства с оглашения письменных материалов дела. Из прочитанных документов выяснилось, что оно было возбуждено после рапорта оперуполномоченного из Центра «Э». В них указывалось, что видеозапись Яшина с более чем 1 млн просмотров правоохранители обнаружили в июле. В ней они усмотрели признаки преступления, а эксперт-лингвист заключила, что слова оппозиционера об убийстве украинцев российскими войсками были именно утверждением, противоречащим заявлениям Минобороны. Собственно, оперативник и эксперт-лингвист стали ключевыми свидетелями в суде со стороны прокуратуры.

Сам Яшин изначально не согласился с обвинением и заявил, что его преследуют за оппозиционную деятельность. Он пояснил, что, рассказывая о событиях, следовал классическим стандартам журналистики и предложил зрителям не только свое оценочное суждение, но и ознакомил их с разными точками зрения.

«Я озвучил как официальную версию украинской стороны, так и официальную позицию российского Минобороны. Показал фрагмент репортажа британской корпорации Би-би-си и тут же привел мнение корреспондента российской газеты «Комсомольская правда», — объяснял политик в суде.

По его мнению, таким образом его вина сводится к публичному сомнению в словах военных чиновников. «Разве можно человека за это отправлять в тюрьму? — возмутился Яшин. —

Гражданин не обязан верить всему, что говорят представители власти. Более того, я полагаю, что житель обязан сомневаться и анализировать, иначе он не житель вовсе».

Комментируя утверждение обвинения о том, что его выступление на стриме продиктовано «политической ненавистью», а это утяжеляет обвинение, Яшин ответил, что хочет процитировать «классическое высказывание В.В. Путина»: «Кто так обзывается, тот сам так называется».

Согласно трансляции «Медиазоны» (издание внесено Минюстом в реестр «иноагентов»), адвокат Яшина Мария Эйсмонт напомнила, что в 2011 году пленум Верховного суда РФ постановил, что критика политических организаций не может рассматриваться как возбуждение политической ненависти. Также защитница подчеркнула, что обвинение должно доказать, что высказывания Яшина содержали ложную информацию и он это понимал.

Свидетели Следственного комитета

Прокурор, представляя свои доказательства, управился за одно заседание. Гособвинитель ограничился чтением материалов и допросом трех свидетелей. Первым в суде выступил старший оперуполномоченный центра по противодействию экстремизму МВД Иван Кучеров, именно после его рапорта и появилось дело.

Свидетель пояснил, что подсудимый действительно использовал в видеоролике разные источники информации, но подавал их в интерпретированном виде, в частности критиковал сообщение Минобороны, подавая версии других сторон как достоверные. На вопрос адвокатов, в чем он увидел нарушение закона при просмотре ролика, оперативник заметил, что слышал что-то «о геноциде». Защита и обвиняемый тут же возразили, что такое слово в стриме не произносилось.

Курьезный момент случился, когда свидетель назвал несколько иначе то, что Минобороны называло перегруппировкой войск. Яшин поправил свидетеля, предположив, что и Кучерова при желании можно обвинить в распространении «фейков».

— Тут вторая клетка рядом со мной свободна, — пошутил подсудимый.

— Можете написать рапорт на меня, — отреагировал оперативник. — Или донос!

Потом в суде допросили понятого Егора Приходько, который присутствовал на обыске в квартире Яшина. Его допрос длился недолго, он лишь подтвердил, что был на следственных действиях и ему показали видеоролик со стрима.

Следом прошел допрос лингвиста из судебно-экспертного центра СКР Марины Савосиной. Она рассказала, что Яшин в своем ролике приводил точки зрения разных сторон, однако, по мнению эксперта, Минобороны РФ политик показал как «сторону, не внушающую доверия». Защита упрекнула эксперта в размытости выводов и ангажированности, так как она работает в судебно-экспертном центре Следственного комитета, но Савосина настаивала, что независима при проведении исследований.

Тогда Яшин иронично назвал лингвиста «независимым подполковником юстиции» и добавил, что следствие так и не проверило те факты, которые он комментировал на стриме.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Допрос Яшина

После допроса свидетелей обвинения суд дал возможность защите начать представлять свои доказательства. Адвокаты предложили начать с просмотра видеоролика Яшина, который лег в основу уголовного дела. А потом перейти к допросу свидетелей. Адвокаты вызвали в суд эксперта-лингвиста Игоря Жаркова и психолога Веронику Константинову. Они готовили собственные заключения по делу.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

*Внесен Минюстом в реестр «иноагентов».

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