Переосмысленная классика и привычные балетки: главные обувные тренды 2023 года с подиумов

Правильно подобранная к одежде обувь — это уже полшага к успеху по созданию стильного образа. В следующем году мы увидим переосмысленную обувную классику. Дизайнеры несколько видоизменили привычные варианты обуви для разных сезонов. Получилось очень даже симпатично и оригинально. Разбираем наиболее актуальные тренды на 2023 год.

Балетки

Балетки на ультроплоской подошве стремительно вошли в моду в текущем году. В следующем году данный тренд сохранит лидирующие позиции, но к нему прибавятся и другие варианты. Например, балетки из атласа с лентами для фиксации на щиколотке. Также в моду войдут балетки с тоненьким ремешком на щиколотке. И, наконец, самый креативный вариант для самых смелых — это балетки на высоком каблуке, которые прекрасно впишутся в офисно-деловой лук.

Босоножки на массивной подошве

Эстетика девяностых годов по-прежнему продолжает вдохновлять дизайнеров. И в этом году, и в следующем сохранится мода на обувь на массивной подошве. Наиболее актуальным вариантом в данном случае будут летние босоножки с ремешками для надежной фиксации на стопе. Такую обувь на массивной подошве без труда можно сочетать с юбками, платьями, шортами, джинсами.

Кеды

В этом году большей популярностью пользовались кроссовки на грубой толстой подошве. В следующем году в моду больше войдет обувь для тренировок. Она на относительно плоской подошве, аккуратно смотрится на ноге, плюс является удобной в носке.

Универсальный и беспроигрышный вариант — это кеды классической расцветки с несколькими светлыми полосками по краям. Такую обувь вы можете смело включать в повседневный лук.

Остроносые ботильоны на шпильках

Что вы можете носить уже сейчас, так это остроносые ботильоны на шпильках. Инвестируйте в приобретение такой обуви — и сможете модничать и в этом, и в следующем году. Обратите внимание: поскольку акцент все равно остается на комфорте, не берите обувь на высокой шпильке. Достаточно каблука средней высоты или совсем миниатюрного.

«Невидимая» обувь

Есть тренд, который стремительно войдет в моду в следующем году — это обувь, которую практически не видно на ноге. Например, вьетнамки, сандалии или босоножки на ультратонкой подошве и тоненькими ремешками и перепонками. Вы можете добиться визуального «исчезновения» обуви на ноги, подобрав варианты нюдового оттенка (под тон своей кожи) или сделанные из прозрачного силикона. «Вау-эффект» заключается в том, что на первый взгляд покажется, что вы идете по улице босиком. Это отличный вариант как для жаркого лета, для отдыха, проведения отпуска.

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Элегантные туфли на ремешках

Туфли на шпильках, с острым или закругленным носом, с тончайшим ремешком на щиколотке — это вечная классика. И в следующем году она будет особенно актуальна. Подобная обувь позволяет сделать любой образ более женственным, элегантным, утонченным. Вы можете выбрать как закрытые туфли, так и босоножки с открытым носком. В контексте вечернего или офисно-делового лука подобная обувь смотрится просто восхитительно.

Рассмотрите туфли или босоножки с декором: например, украшенные стразами. Они прекрасно подойдут для праздничного образа, для посещения торжественных мероприятий.

Туфли на ремешках лучше всего смотрятся с юбками миди или макси длины и с платьями аналогичной длины. Если вам больше импонируют брюки, то можете включить их в свой образ. Выбирайте брюки прямого кроя, укороченные и чуть расклешенные кюлоты или даже мешковатые штаны с фиксацией в виде резинки или ленты в районе чуть выше щиколотки.

Обувь с ремешками и пряжками

Если говорить об актуальном декоре для повседневной обуви, тогда нельзя не отметить варианты с ремешками и пряжками. Например, черные туфли на толстом каблуке с ремешком на щиколотке и пряжкой сбоку отлично гармонируют с черным платьем. В результате получается сдержанный, но стильный образ тотал блэк.

Обувь со стразами

Если рассматривать варианты нарядной обуви, то можете смело брать туфли или балетки, украшенные стразами. Дизайнеры по-прежнему дают нам возможность сиять в прямом смысле этого слова. Рассмотрите оригинальные варианты обуви: например, двухцветные, а не однотонные туфли. Также обратите внимание на материал. Чтобы образ получился роскошным, дорогим и гламурным, присмотритесь к обуви из шелка или атласа, из замши или бархата.