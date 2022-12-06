Тогда липкого гнезда на голове не будет: как пользоваться лаком для волос, чтобы получить идеальную прическу

Красота – страшная сила. Для женщины во многом она отражается в ее волосах, в ее прическе. Лак для волос нередко приходит в помощь перед подготовкой к какому-либо торжественному мероприятию. Конечно же, хочется, чтобы прическа не развалилась. Но как сделать так, чтобы она не выглядела «липким гнездом»?

Немного истории

Женщины начали использовать лак для волос еще в 1956 году. До этого они пользовались то сахарным раствором, то пивом, то специальными сеточками. Одним словом, шли на самые разные уловки, чтобы создать привлекательный образ.

Главная проблема возникла тогда, когда в моде появились начесы. Лак стал необходимым средством для модниц. Правда, вот на волосах он сказывался не так уж благоприятно. Но и выбора у дам не было.

Сегодня сахаром или сеточками уже вряд ли кто-то пользуется. На рынке представлено огромное количество лаков для волос. Нужно только выбирать правильный лак и грамотно его использовать.

Делайте правильный выбор

Если вы зайдете в магазин, то увидите, что ассортимент лака для волос варьируется от самого дешевого до самого дорогого. Хотите купить что-то, что не навредит вашим волосам, но при этом обеспечит нужную фиксацию? Вы можете спросить своего парикмахера, что он рекомендует для вашего типа волос.

Если возможно, стоит купить профессиональный лак в магазине парикмахерских принадлежностей, один с более слабой фиксацией, а другой с более сильной, чтобы у вас был подходящий продукт на все случаи жизни. Это очень удобно.

Правильное нанесение лака

Современные лаки в основном предотвращают слипание волос по сравнению со старыми продуктами. Однако чтобы получить идеальный результат, держите насадку на расстоянии не менее 30 сантиметров от прически. Если держать ближе, волосы станут жесткими. Легкого спрея вполне достаточно, чтобы зафиксировать прическу.

Для объема

Объему прическе вы можете придать с помощью локонов. Сбросьте волосы вперед и распылите лак на пряди снизу вверх. После этого, аккуратно откинув волосы назад, поднимая их по одной пряди, также распылите немного лака по линии роста. Эффект будет вполне естественным. Главное, не забывайте следить за расстоянием, с которого будете брызгать лаком. Как и при фиксации любой прически, оно составляет 30 сантиметров.

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Если у вас есть челка

Замечали ли вы то, что челка жирнеет быстрее, чем остальные волосы? Это потому, что вы часто до нее дотрагиваетесь, чтобы она не попала в глаза, и жир на пальцах быстро оседает на ней. Удивительно, но лак для волос может помочь справиться с этой проблемой!

Возьмите в руку круглую щетку, немного подсушите челку, слегка подкручивая ее. Оставьте волосы на круглой щетке и распылите на них лак. Много не понадобится. И это сделает визуально ваши волосы менее жирными. Таким образом, вы выигрываете дополнительный день, чтобы не мыть голову.

В завершении

Придумали, какую прическу хотите сделать для очередного мероприятия? Отлично. Только не забывайте о том, что лакированные волосы нельзя укладывать утюжком, плойкой или другим прибором, так как это сильно повреждает волосяные волокна: сушит, ужесточает, а затем обжигает пряди сильным нагревом.

Используйте лак для волос только тогда, когда прическа готова, и вы хотите ее закрепить. Если вы все еще видите, что вам может понадобиться отрегулировать ее где-то с помощью утюжка или плойки, сделайте это в первую очередь.

Еще несколько полезных советов

Одним словом, лак является прекрасным средством для закрепления укладки волос. Только использовать его нужно правильно.

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Не забывайте о том, что силу фиксации необходимо подбирать конкретно под свой тип волос. Для редких и мягких – с меньшей силой, для густых, тяжелых и непослушных – с большей. Но в любом случае, злоупотреблять лаком не стоит. Иначе вы повредите структуру волос.

А вообще, как выше уже упоминалось, лаков дома должно быть несколько. Некоторые предназначаются для торжественных мероприятий, а некоторые подходят для повседневного использования.

Обязательно изучайте состав продукции. В основе хорошего лака содержится менее сорока процентов этилового спирта. Кроме того, в качественном средстве для волос имеются восстанавливающие ухаживающие компоненты.

Никогда не пытайтесь расчесать лакированные волосы. Вы рискуете лишиться большей их части.

После использования лака мойте голову. Не ложитесь спать, не сделав этого. Иначе ни волосы, ни кожа головы не будут дышать.