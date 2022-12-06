 

Из Грузии депортировали москвича, который ел хинкали с помощью ножа и вилки

06.12.2022, 11:33, Разное
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Городской суд Тбилиси принял решение депортировать из Грузии 30-летнего москвича, который был задержан 1 декабря за драку в одном из ресторанов.

В ходе разбирательства установлено, что причиной конфликта россиянина с тремя местными жителями стали особенности употребления блюд национальной грузинской кухни.

Суд пришёл к выводу, что в драке гражданин России защищался, поэтому это обвинение с него снято. Однако также было установлено, что своими действиями он высказывал явное неуважение и оскорблял традиции грузинского народа.

Благодаря свидетельским показаниям и записям с камер видеонаблюдения, суду удалось установить все обстоятельства инцидента. Вечером 1 декабря в ресторан «Тифлис» пришёл москвич, который прибыл в столицу Грузии в сентябре 2022 года. Он заказал сырную тарелку, хинкали и сок.

– Я сразу удивился, когда этот мужчина попросил дать ему вилку и нож. Несмотря на рекомендацию есть хинкали руками, он отказался и стал есть так, как привык в своей Москве. Это и стало причиной конфликта, – рассказал один из сотрудников ресторана.

Часть посетителей ресторана призвали москвича соблюдать местные традиции, однако он продолжил, как отмечали на суде свидетели, «глумиться над грузинской кухней». В итоге трое местных жителей, которые сидели за соседним столиком, приняли решение вмешаться.

– Они хотели скормить ему хинкали исключительно руками, но русский стал толкаться и началась драка, – сообщил газете «Кавказ» свидетель конфликта.

Прибывшая на место инцидента полиция задержала всех участников драки, однако суд признал действия местных жителей обоснованными. Россиянину придётся в течение недели покинуть Грузию.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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