Мнение: Подсудимые, конвой, эвакуация…

Судебный процесс над внесенным минюстом в реестр иноагентов Ильей Яшиным несколько раз прерывался эвакуаций из здания Мещанского районного суда Москвы судей, сотрудников суда, адвокатов, журналистов, слушателей…. Это были то ли учения, то ли реакция на звонки о минировании здания.

Оглашение приговора по «делу Магомедовых», длившееся шесть дней, прерывалось пять раз прерывалось эвакуацией.

И каждый раз при эвакуации меня удивляло, что здание покидали судьи, сотрудники суда, адвокаты, журналисты… А вот подсудимых из здания суда то ли вообще не выводили, то ли выводили как-то очень секретно…. Вместе с подсудимыми оставался и конвой.

Почему подсудимых и конвой не эвакуировали? Потому что были сомнения, что здание реально заминировано? Или потому что подсудимых и конвой не жалко?

На снимке: возвращение в суд после эвакуации, фотография отсюда

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