 

В РФ начались продажи нового кроссовера Mazda CX-60 по цене от 4 млн рублей

06.12.2022, 11:10, Разное
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На российском рынке появились в продаже обновленные японские кроссоверы Mazda CX-60.

Напомним, модель до сих пор не поставлялась на рынок РФ, однако осуществить продажи можно только по параллельному импорту. Приобрести кроссовер можно от 4 до 5,6 млн рублей. Пока производитель не называет точную цену на все доступные комплектации из-за особенностей заказа. Под капотом Mazda CX-60 установлен 3,3-литровый дизельный двигатель, однако его мощность пока не объявлена.

Более того, официальная премьера паркетника состоялась в марте, тогда как здесь впервые предусмотрели новую платформу с продольным расположением двигателя. Новый кроссовер выглядит более современным и агрессивным по внешнему виду.


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